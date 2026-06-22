Bintang Timnas Soanyol Lamine Yamal Masuk Daftar 10 Pencetak Gol Termuda Piala Dunia

Pemain Spanyol Lamine Yamal. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Bintang muda timnas Spanyol Lamine Yamal kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia. Dia masuk daftar 10 pencetak gol termuda sepanjang sejarah turnamen tersebut.
Catatan itu diraih setelah Lamine Yamal mencetak gol dalam kemenangan timnas Spanyol atas Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat.
Winger Barcelona berusia 18 tahun itu membuka keunggulan La Roja pada menit ke-11. Lamine Yamal dengan sigap menyambar umpan silang mendatar dari Mikel Oyarzabal dan melepaskan penyelesaian dari jarak dekat untuk membawa Spanyol unggul lebih awal.
Meski tercipta lewat penyelesaian sederhana, gol tersebut memiliki arti besar dalam sejarah Piala Dunia. Pada usia 18 tahun 343 hari, Yamal resmi menjadi pencetak gol termuda ketujuh sepanjang sejarah ajang empat tahunan tersebut.
Catatan Yamal membuatnya berada di atas sejumlah pemain besar era modern. Termasuk Lionel Messi yang mencetak gol Piala Dunia pertamanya saat berusia 18 tahun 357 hari.
Daftar pencetak gol termuda Piala Dunia hingga kini masih dipimpin legenda Brasil, Pele, yang mencetak gol saat berusia 17 tahun 239 hari. Selain Pele dan Messi, sejumlah nama besar lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Manuel Rosas, Gavi, Michael Owen, Nicolae Kovacs, Dmitri Sychev, Julian Green, dan Divock Origi.
Gol ke gawang Arab Saudi juga menegaskan peran penting Yamal dalam skuad Spanyol. Sebelumnya, pemain Barcelona itu hanya memulai pertandingan pertama Piala Dunia 2026 melawan Tanjung Verde dari bangku cadangan karena baru pulih dari cedera paha.
Namun, setelah kembali dipercaya tampil sejak menit pertama saat menghadapi Arab Saudi, Yamal langsung memberikan dampak dengan membantu Spanyol membongkar pertahanan rapat lawan sejak awal laga.
Daftar 10 pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia (FIFA)
1. Pele (Brasil) – 17 tahun 239 hari
2. Manuel Rosas (Meksiko) – 18 tahun 93 hari
3. Gavi (Spanyol) – 18 tahun 110 hari
4. Michael Owen (Inggris) – 18 tahun 190 hari
5. Nicolae Kovács (Rumania) – 18 tahun 197 hari
6. Dmitri Sychev (Rusia) – 18 tahun 231 hari
7. Lamine Yamal (Spanyol) – 18 tahun 343 hari
8. Lionel Messi (Argentina) – 18 tahun 357 hari
9. Julian Green (Amerika Serikat) – 19 tahun 25 hari
10. Divock Origi (Belgia) – 19 tahun 65 hari
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