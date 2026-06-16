Timnas Spanyol Ditahan Imbang Tanjung Verde, Rodri Soroti Buruknya Penyelesaian Akhir

JawaPos.com - Rodri menyoroti buruknya penyelesaian akhir timnas Spanyol setelah ditahan imbang Tanjung Verde pada laga piala dunia. Pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Senin (15/6).

Gelandang Manchester City Rodri merasa timnas Spanyol belum ditakdirkan meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026. Rodri menyoroti kegagalan timnya mencetak gol meski menciptakan banyak peluang.

"Memang bukan takdirnya, tetapi tidak banyak yang perlu dikeluhkan. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang membutuhkan kesabaran, kami menciptakan peluang tetapi tidak mampu mencetak gol," kata Rodri kepada RTVE yang dikutip Mundo Deportivo, Selasa (16/6).

Kapten timnas Spanyol tersebut mengakui bahwa Tanjung Verde mengandalkan fisiknya. Namun, La Furia Roja tidak cukup baik dalam melakukan penyelesaian akhir yang membuat mereka gagal mencetak gol.

"Sulit melawan tim yang begitu kuat secara fisik. Bagaimana cara menembus pertahanan mereka? Itu tergantung pada penyelesaian akhir kami; itulah sepak bola. Anda harus memasukkan bola ke gawang. Ini masalah meningkatkan akurasi kami," tandas Rodri.

Timnas Spanyol unggul segalanya saat ditahan imbang Tanjung Verde. Berdasar statistik pertandingan yang dilansir Fotmob, mereka mampu melepaskan tujuh tendangan ke arah gawang dengan penguasaan bola 92 persen.

Rodri juga menjadi pemain yang banyak terlibat dalam membantu serangan. Gelandang 29 tahun itu melakukan 134 sentuhan dan punya satu tendangan yang masih melenceng.