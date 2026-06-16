Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.58 WIB

Klasemen Piala Dunia 2026 Grup G dan H: Timnas Spanyol dan Belgia Tertahan, Wakil Asia Belum Terkalahkan

Starting XI timnas Spanyol saat ditahan imbang Tanjung Verde. (X.com/@SEFutbol) - Image

Starting XI timnas Spanyol saat ditahan imbang Tanjung Verde. (X.com/@SEFutbol)

JawaPos.com - Anomali terjadi di klasemen grup G dan H Piala Dunia 2026 karena semua pertandingan berakhir tanpa pemenang termasuk dua tim kuat timnas Spanyol dan timnas Belgia.

Negara ranking dua FIFA, Spanyol yang juga difavoritkan menjadi juara dunia edisi kali ini, justru tampil tanpa taring setelah hanya bermain imbang dengan tim debutan, Tanjung Verde. Bahkan lini depan yang dikomandoi Ferran Torres dan Mikel Oyarzabal gagal mencetak satu gol pun.

Kegagalan La Furia Roja mencetak gol tidak lain karena penampilan gemilang kiper Tanjung Verde berusia 40 tahun Josimar Jose Evora Dias atau Vozinha. Tak hanya clean sheet, sang kiper juga catatkan tujuh penyelamatan dan membuat lini serang timnas Spanyol frustasi.

Meski jalan menuju juara masih panjang, namun hasil imbang tanpa gol melawan negara debutan Piala Dunia, membuat Spanyol harus tetap waspada dan tidak meremehkan lawan selanjutnya.

Kejutan juga terjadi di Grup H saat Uruguay harus puas ditahan imbang Arab Saudi 1-1. Tertinggal lebih dulu, Darwin Nunez dan rekan baru bisa samakan kedudukan pada menit 80. 

Di grup G, Belgia juga harus puas meraih satu poin saat bermain melawan Mesir. Bahkan dua gol yang tercipta di laga ini, semua berasal dari pemain Mesir. Emam Ashour untuk Mesir, dan Mohamed Hany mencetak own goal untuk Belgia.

Sementara di laga lain, Iran juga bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Hasil tersebut membuat empat laga yang berlangsung sejak Senin (15/6) malam hingga Selasa (16/6) pagi waktu Indonesia semua berakhir tanpa pemenang.

Namun, kabar baiknya, hasil yang diraih Iran tersebut membuat wakil Asia (AFC) masih menjaga rekor tak terkalahkan di Piala Dunia 2026.

Klasemen Grup G

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Selandia Baru Bikin Kejutan di Piala Dunia 2026, Tahan Iran 2-2 Lewat Brace Elijah Just - Image
Piala Dunia 2026

Selandia Baru Bikin Kejutan di Piala Dunia 2026, Tahan Iran 2-2 Lewat Brace Elijah Just

Selasa, 16 Juni 2026 | 17.34 WIB

Hasil Piala Dunia 2026: Timnas Mesir Tahan Imbang Belgia 1-1 - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Piala Dunia 2026: Timnas Mesir Tahan Imbang Belgia 1-1

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.50 WIB

Hasil Piala Dunia 2026: Kejutan! Timnas Spanyol Ditahan Imbang Tanjung Verde - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Piala Dunia 2026: Kejutan! Timnas Spanyol Ditahan Imbang Tanjung Verde

Selasa, 16 Juni 2026 | 15.33 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore