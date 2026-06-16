Klasemen Piala Dunia 2026 Grup G dan H: Timnas Spanyol dan Belgia Tertahan, Wakil Asia Belum Terkalahkan

Starting XI timnas Spanyol saat ditahan imbang Tanjung Verde. (X.com/@SEFutbol)
JawaPos.com - Anomali terjadi di klasemen grup G dan H Piala Dunia 2026 karena semua pertandingan berakhir tanpa pemenang termasuk dua tim kuat timnas Spanyol dan timnas Belgia.
Negara ranking dua FIFA, Spanyol yang juga difavoritkan menjadi juara dunia edisi kali ini, justru tampil tanpa taring setelah hanya bermain imbang dengan tim debutan, Tanjung Verde. Bahkan lini depan yang dikomandoi Ferran Torres dan Mikel Oyarzabal gagal mencetak satu gol pun.
Kegagalan La Furia Roja mencetak gol tidak lain karena penampilan gemilang kiper Tanjung Verde berusia 40 tahun Josimar Jose Evora Dias atau Vozinha. Tak hanya clean sheet, sang kiper juga catatkan tujuh penyelamatan dan membuat lini serang timnas Spanyol frustasi.
Meski jalan menuju juara masih panjang, namun hasil imbang tanpa gol melawan negara debutan Piala Dunia, membuat Spanyol harus tetap waspada dan tidak meremehkan lawan selanjutnya.
Kejutan juga terjadi di Grup H saat Uruguay harus puas ditahan imbang Arab Saudi 1-1. Tertinggal lebih dulu, Darwin Nunez dan rekan baru bisa samakan kedudukan pada menit 80.
Di grup G, Belgia juga harus puas meraih satu poin saat bermain melawan Mesir. Bahkan dua gol yang tercipta di laga ini, semua berasal dari pemain Mesir. Emam Ashour untuk Mesir, dan Mohamed Hany mencetak own goal untuk Belgia.
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Sementara di laga lain, Iran juga bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Hasil tersebut membuat empat laga yang berlangsung sejak Senin (15/6) malam hingga Selasa (16/6) pagi waktu Indonesia semua berakhir tanpa pemenang.
Namun, kabar baiknya, hasil yang diraih Iran tersebut membuat wakil Asia (AFC) masih menjaga rekor tak terkalahkan di Piala Dunia 2026.
Klasemen Grup G
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
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