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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 22.24 WIB

Pengganti Federico Barba di Persib Bandung Dirumorkan dari Belanda, Berpengalaman di Europa League

Mike van der Hoorn dirumorkan menjadi pengganti Federico Barba di Persib Bandung. (instagram.com/@mikevdhoorn)&nbsp; - Image

Mike van der Hoorn dirumorkan menjadi pengganti Federico Barba di Persib Bandung. (instagram.com/@mikevdhoorn)&nbsp;

JawaPos.com - Setelah resmi berpisah dengan Federico Barba, Persib Bandung dikabarkan sudah menemukan kandidat kuat pengganti di lini belakang. Bek asal Belanda Mike van der Hoorn dilaporkan menjadi incaran Maung Bandung untuk Super League 2026/2027.

"Bursa Transfer. Mike van der Hoorn (33|CB|Belanda) diproyeksikan Persib Bandung untuk menggantikan Federico Barba di super league," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Mike van der Hoorn merupakan pemain FC Utrecht yang bermain di Eredivisie Belanda. Pada musim lalu, dia bermain sebanyak 46 pertandingan termasuk 29 laga di Eredivisie dan tujuh laga di Europa League. Secara keseluruhan bersama tim yang pernah diperkuat pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner tersebut, dirinya catatkan 215 penampilan dengan mencetak 19 gol dan tujuh asis.

Mike saat ini berstatus free agent setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026 sehingga Persib Bandung dapat mengontraknya tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer. Mantan pemain tim nasional Belanda U-21 juga pernah mencicipi kerasnya Premier League bersama Swansea selama empat musim (2016-2020).  

Tak tanggung-tanggung, bersama tim asal Wales tersebut, Mike bermain dalam 125 pertandingan dengan torehan enam gol dan tiga asis. Pemain kelahiran Almere 15 Oktober 1992 tersebut juga pernah berseragam tim raksasa Belanda Ajax Amsterdam dan meraih gelar juara Eredivisie musim 2013/2014 dan Piala Super Belanda pada 2014.

Profil Mike van der Hoorn

Usia: 33 Tahun

Tinggi: 190 cm

Posisi: Bek Tengah

Klub: FC Utrecht

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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