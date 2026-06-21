Menang Telak atas Swedia, Timnas Belanda Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan: Ronald Koeman Kirim Peringatan untuk Para Rival

JawaPos.com - Timnas Belanda kirim sinyal bahaya kepada para pesaing di Piala Dunia 2026 setelah membantai Swedia 5-1 pada Sabtu (20/6). Kemenangan meyakinkan itu tidak hanya membawa De Oranje ke puncak Grup F, tetapi juga mengukir sejarah baru di turnamen sepak bola terbesar dunia.

Timnas Belanda asuhan Ronald Koeman kini resmi menjadi pemilik rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia dengan 14 pertandingan tanpa kekalahan. Rekor sebelumnya dipegang Brasil dengan 13 laga beruntun antara 1958 hingga 1966.

Timnas Belanda sebenarnya sudah menyamai catatan itu setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang di laga pembuka, sebelum akhirnya melampauinya lewat kemenangan besar atas Swedia.

Brobbey Bersinar, Gakpo Ikut Pesta Gol Belanda tampil agresif sejak awal pertandingan. Brian Brobbey menjadi bintang di babak pertama dengan dua gol cepat yang membawa timnya unggul 2-0.

Keunggulan itu semakin melebar setelah Cody Gakpo mencetak dua gol tambahan. Swedia sempat memperkecil ketertinggalan lewat Anthony Elanga yang masuk sebagai pemain pengganti, tetapi Crysencio Summerville menutup pesta gol Belanda untuk memastikan kemenangan telak 5-1.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kekalahan terbesar Swedia di Piala Dunia sejak mereka dihancurkan Brasil dengan skor 7-1 pada 1950.

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Dengan empat poin dari dua pertandingan, Belanda kini memimpin Grup F dan berada dalam posisi ideal untuk lolos ke fase gugur.

Ronald Koeman: Tim Lain Tahu Kami Berbahaya Melansir ESPN, setelah sempat mendapat kritik karena pergantian pemain yang dianggap terlalu defensif saat Belanda ditahan Jepang, Koeman kini bisa tersenyum puas. Keputusan memainkan Brobbey sejak menit pertama terbukti jitu.