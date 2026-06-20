Prediksi Susunan Pemain Timnas Swedia vs Belanda: Victor Lindelof Waspadai Virgil Van Dijk

Kapten timnas Swedia Victor Lindelof. (Dok. IG/@swemnt)
JawaPos.com - Victor Lindelof mewaspadai bola mati dari Belanda saat menghadapi tim nasional Swedia. Laga Grup F tersebut bakal dimainkan di NRG Stadium, Minggu (21/6) pukul 00.00 WIB.
Salah satu pemain yang diwaspadai Victor Lindelof adalah Virgil Van Dijk. Menurutnya, kapten Belanda tersebut punya kemampuan untuk mencetak gol dari situasi bola mati.
"Semua orang tahu betapa kuatnya dia saat itu. Dia sangat bagus dalam hal itu dan mencetak banyak gol. Seharusnya sudah jelas bahwa kita harus mengawasinya," kata Victor Lindelof yang dikutip dari Voetbal Internasional, Sabtu (20/6).
Bek Aston Villa itu juga menyebut Van Dijk merupakan salah satu bek tengah terbaik di dunia. Menurutnya, bek Liverpool tersebut sudah membuktikan kualitasnya selama beberapa tahun terakhir.
"Dia adalah bek tengah yang hebat. Dia telah bermain sangat baik selama beberapa tahun dan dia berulang kali menunjukkan mengapa dia, dan masih, merupakan salah satu bek tengah terbaik di dunia. Saya pikir ada banyak bek tengah yang bagus dan tidak ada satu pun yang terbaik, tetapi dia jelas termasuk dalam kelompok itu," ujar bek 31 tahun tersebut.
Selain Van Dijk, Lindelof menyoroti kekuatan Belanda dalam melakukan penguasaan bola. Untuk itu, timnas Swedia harus bermain rapat dan tetap tenang di laga besok.
"Belanda adalah tim yang bagus dalam penguasaan bola. Mereka mudah menemukan ruang dan menguasai bola dengan baik. Ada kemungkinan mereka akan lebih banyak menguasai bola daripada kita. Dalam hal itu, penting bagi kita untuk menjaga ruang tetap rapat dan tetap tenang di posisi kita. Kita harus memastikan untuk tidak frustrasi dan mulai menekan sendiri," puji Lindelof.
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Timnas Swedia dan Belanda sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Belanda (4-3-3):
Kiper: Verbruggen
Bek: Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven
Gelandang: Gravenberch, De Jong, Reijnders
Penyerang: Summerville, Malem, Gakpo
Swedia (3-4-1-2):
Kiper: Nordfeldt
Bek: Lindelof, Hein, Lagerbielke
Gelandang: Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson, Nygren
Penyerang: Gyokeres, Elanga
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