Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.41 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Swedia vs Belanda: Victor Lindelof Waspadai Virgil Van Dijk

Kapten timnas Swedia Victor Lindelof. (Dok. IG/@swemnt) - Image

Kapten timnas Swedia Victor Lindelof. (Dok. IG/@swemnt)

JawaPos.com - Victor Lindelof mewaspadai bola mati dari Belanda saat menghadapi tim nasional Swedia. Laga Grup F tersebut bakal dimainkan di NRG Stadium, Minggu (21/6) pukul 00.00 WIB.

Salah satu pemain yang diwaspadai Victor Lindelof adalah Virgil Van Dijk. Menurutnya, kapten Belanda tersebut punya kemampuan untuk mencetak gol dari situasi bola mati.

"Semua orang tahu betapa kuatnya dia saat itu. Dia sangat bagus dalam hal itu dan mencetak banyak gol. Seharusnya sudah jelas bahwa kita harus mengawasinya," kata Victor Lindelof yang dikutip dari Voetbal Internasional, Sabtu (20/6).

Bek Aston Villa itu juga menyebut Van Dijk merupakan salah satu bek tengah terbaik di dunia. Menurutnya, bek Liverpool tersebut sudah membuktikan kualitasnya selama beberapa tahun terakhir.

"Dia adalah bek tengah yang hebat. Dia telah bermain sangat baik selama beberapa tahun dan dia berulang kali menunjukkan mengapa dia, dan masih, merupakan salah satu bek tengah terbaik di dunia. Saya pikir ada banyak bek tengah yang bagus dan tidak ada satu pun yang terbaik, tetapi dia jelas termasuk dalam kelompok itu," ujar bek 31 tahun tersebut.

Selain Van Dijk, Lindelof menyoroti kekuatan Belanda dalam melakukan penguasaan bola. Untuk itu, timnas Swedia harus bermain rapat dan tetap tenang di laga besok.

"Belanda adalah tim yang bagus dalam penguasaan bola. Mereka mudah menemukan ruang dan menguasai bola dengan baik. Ada kemungkinan mereka akan lebih banyak menguasai bola daripada kita. Dalam hal itu, penting bagi kita untuk menjaga ruang tetap rapat dan tetap tenang di posisi kita. Kita harus memastikan untuk tidak frustrasi dan mulai menekan sendiri," puji Lindelof.

Prediksi susunan pemain Belanda vs Swedia

Timnas Swedia dan Belanda sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:

Belanda (4-3-3):
Kiper: Verbruggen
Bek: Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven
Gelandang: Gravenberch, De Jong, Reijnders
Penyerang: Summerville, Malem, Gakpo

Swedia (3-4-1-2):
Kiper: Nordfeldt
Bek: Lindelof, Hein, Lagerbielke
Gelandang: Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson, Nygren
Penyerang: Gyokeres, Elanga

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Getol Sisir Bakat hingga ke Pelosok Afrika, Adu Skill di Duel Jerman vs Pantai Gading - Image
Piala Dunia 2026

Getol Sisir Bakat hingga ke Pelosok Afrika, Adu Skill di Duel Jerman vs Pantai Gading

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.37 WIB

Haiti Jadi Tim Pertama yang Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Turki Menyusul Meski Masih Punya Satu Laga - Image
Piala Dunia 2026

Haiti Jadi Tim Pertama yang Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Turki Menyusul Meski Masih Punya Satu Laga

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.00 WIB

Koeman Ingatkan Belanda untuk Waspadai Swedia di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Koeman Ingatkan Belanda untuk Waspadai Swedia di Piala Dunia 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore