Qatar Ungkap Negosiasi AS-Iran Masuk Tahap Maju, Draf Kesepakatan Terus Dipertukarkan

JawaPos.com - Upaya meredakan ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran masih terus berlangsung. Qatar mengkonfirmasi bahwa proses mediasi belum berhenti, bahkan kedua pihak disebut terus saling bertukar draf rancangan kesepakatan sebagai bagian dari upaya membuka kembali jalur diplomasi dan mencegah konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Pemerintah Qatar menyebut pembicaraan tidak langsung antara Washington dan Teheran kini telah mencapai tahap yang cukup progresif. Sejumlah negara mediator, termasuk Qatar, Pakistan, dan Oman, juga terus berkoordinasi untuk menjaga komunikasi tetap berjalan di tengah situasi kawasan yang masih sensitif.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa upaya tersebut masih terus berlangsung dengan semua pihak," kata Penasihat Perdana Menteri Qatar sekaligus Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari dikutip dari Xinhua.

"Kami sedang mengarah pada penyelesaian diplomatik saat ini juga," lanjutnya. Menurut Al Ansari, proses negosiasi telah mencapai tahap yang sangat progresif.

Al Ansari menjelaskan, Qatar, Pakistan, dan Oman bekerja sama memfasilitasi komunikasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, seluruh negara di kawasan memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah meningkatnya konflik.

"Semua pihak di kawasan bekerja secara bersama-sama untuk menghindari eskalasi. Para mediator, yakni Qatar, Pakistan, dan sekarang Oman, semuanya bekerja sama dalam isu ini," ujarnya.

Selain mendorong tercapainya kesepakatan, Qatar juga menaruh perhatian pada situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Saat ditanya mengenai kondisi Selat Hormuz, Al Ansari menegaskan bahwa fokus utama Qatar saat ini adalah mencegah eskalasi konflik, memastikan jalur pelayaran kembali dibuka, sekaligus menghidupkan kembali diplomasi antara kedua negara.