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Bayu Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.10 WIB

Qatar Desak Negara Teluk Kawal Kesepakatan AS-Iran, Khawatir Memanas Lagi

Ilustrasi kapal tanker di perairan Selat Hormuz. ( AP Photo/Kamran Jebreili) - Image

Ilustrasi kapal tanker di perairan Selat Hormuz. ( AP Photo/Kamran Jebreili)

JawaPos.com - Qatar menyerukan negara-negara Teluk memperkuat koordinasi, guna memastikan nota kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran benar-benar dijalankan.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan kawasan, melindungi jalur pelayaran di Selat Hormuz, sekaligus mencegah Timur Tengah kembali terjerumus ke konflik berskala lebih luas.

Seruan tersebut disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pembicaraan terpisah dengan para pejabat tinggi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain pada Senin (3/8) waktu setempat.

Pertemuan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan regional setelah hubungan Washington dan Teheran kembali memburuk.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pembahasan difokuskan pada perkembangan terbaru di Timur Tengah.

Termasuk upaya diplomatik bersama untuk menurunkan eskalasi konflik serta memperkuat kerja sama antarnegara Teluk dalam menjaga stabilitas kawasan.

Dalam pembicaraan tersebut, Al Thani menegaskan bahwa perdamaian di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui dialog dan jalur diplomasi, bukan konfrontasi militer.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati dan melaksanakan isi nota kesepahaman antara AS dan Iran.

Termasuk menjamin keamanan serta kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi distribusi energi dunia.

Menurut Al Thani, implementasi kesepakatan tersebut merupakan langkah penting untuk mempertahankan momentum diplomasi sekaligus mencegah kawasan kembali terseret ke dalam konflik yang lebih besar.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: ANTARA
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