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Andre Rizal Hanafi
Senin, 22 Juni 2026 | 00.50 WIB

Zlatan Ibrahimovic: Berhenti Panggil Jepang Sebagai Tim Kuda Hitam! Ini Tim Elit!

Zlatan Ibrahimovic (Instagram @iamzlatanibrahimovic) - Image

Zlatan Ibrahimovic (Instagram @iamzlatanibrahimovic)

JawaPos.com - Timnas Jepang kembali mencuri perhatian di panggung internasional setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Tunisia. 

Penampilan impresif Samurai Blue tidak hanya mendapat pujian dari para penggemar sepak bola, tetapi juga dari legenda sepak bola dunia, Zlatan Ibrahimovic.

Setelah menyaksikan pertandingan tersebut, Ibrahimovic memberikan komentarnya yang langsung menjadi sorotan. Menurut mantan striker Swedia itu, Jepang sudah tidak pantas lagi disebut sebagai tim "kuda hitam" karena konsistensi mereka dalam beberapa tahun terakhir.

"Berhenti panggil Jepang sebagai kuda hitam. Tidak ada tim yang bisa terus menunjukkan performa seperti ini secara kebetulan. Ini adalah tim yang seharusnya bergabung dengan jajaran tim elit," ujar Ibrahimovic.

Pernyataan tersebut muncul setelah Jepang tampil sangat dominan saat menghadapi Tunisia. Mereka tidak hanya mampu mencetak empat gol, tetapi juga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih hingga peluit akhir berbunyi.

Ibrahimovic menilai kemenangan besar tersebut bukan sekadar hasil dari satu pertandingan yang berjalan baik. Ia melihat adanya identitas permainan yang kuat, organisasi tim yang rapi, serta mentalitas yang semakin matang dari para pemain Jepang.

"Mencetak empat gol di panggung terbesar sepak bola, sekaligus menjaga clean sheet, itu sudah menceritakan segalanya. Mereka terorganisir, tak kenal takut, dan sangat efisien di setiap area lapangan dengan cara yang mengejutkan," lanjutnya.

Dalam beberapa edisi turnamen besar terakhir, Jepang memang menunjukkan perkembangan yang signifikan. 

Mereka tidak lagi hanya dikenal sebagai tim dengan disiplin tinggi, tetapi juga memiliki kualitas individu yang mampu bersaing dengan negara-negara papan atas dunia.

Editor: Banu Adikara
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