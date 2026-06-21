Prediksi Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 16 Besar Grup G

Mohamed Salah saat bermain untuk Timnas Mesir. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan antara Selandia Baru dan Mesir pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga yang menarik untuk disaksikan.
Kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama sehingga kemenangan akan menjadi target utama demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar.
Laga yang berlangsung di Vancouver ini menghadirkan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda.
Selandia Baru datang dengan semangat tinggi setelah mampu memberikan kejutan saat menahan imbang Iran dengan skor 2-2.
Baca Juga:Prediksi Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: La Celeste Wajib Menang untuk Jaga Peluang Lolos Babak 32 Besar
Sementara itu, Mesir menunjukkan kualitasnya ketika berhasil merepotkan Belgia dan mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang 1-1.
Bagi Selandia Baru, hasil melawan Iran menjadi modal yang sangat penting. Meski belum mampu meraih kemenangan, performa yang ditunjukkan jauh lebih meyakinkan dibandingkan sejumlah laga persahabatan sebelum turnamen dimulai.
Tim asuhan Darren Bazeley tampil berani dan tidak hanya fokus bertahan seperti yang selama ini sering melekat pada mereka.
Salah satu faktor yang membuat permainan Selandia Baru lebih hidup adalah kerja sama antara Chris Wood dan Elijah Just.
Pada pertandingan pertama, Wood menunjukkan peran pentingnya sebagai pemimpin lini depan dengan menyumbangkan dua assist.
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa