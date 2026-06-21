Prediksi Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 16 Besar Grup G

JawaPos.com - Pertandingan antara Selandia Baru dan Mesir pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga yang menarik untuk disaksikan.

Kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama sehingga kemenangan akan menjadi target utama demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar.

Laga yang berlangsung di Vancouver ini menghadirkan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda.

Selandia Baru datang dengan semangat tinggi setelah mampu memberikan kejutan saat menahan imbang Iran dengan skor 2-2.

Sementara itu, Mesir menunjukkan kualitasnya ketika berhasil merepotkan Belgia dan mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang 1-1.

Bagi Selandia Baru, hasil melawan Iran menjadi modal yang sangat penting. Meski belum mampu meraih kemenangan, performa yang ditunjukkan jauh lebih meyakinkan dibandingkan sejumlah laga persahabatan sebelum turnamen dimulai.

Tim asuhan Darren Bazeley tampil berani dan tidak hanya fokus bertahan seperti yang selama ini sering melekat pada mereka.

Salah satu faktor yang membuat permainan Selandia Baru lebih hidup adalah kerja sama antara Chris Wood dan Elijah Just.