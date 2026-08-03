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Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.31 WIB

Isaac Becroft Juara M-15 Seri kedua Amman Men's World Tennis Championship 2026

Petenis Selandia Baru Isaac Becroft raih gelar juara tunggal putra M-15 Seri kedua Amman Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa) - Image

Petenis Selandia Baru Isaac Becroft raih gelar juara tunggal putra M-15 Seri kedua Amman Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelar juara tunggal putra M-15 Seri kedua Amman Men's World Tennis Championship 2026 menjadi milik petenis Selandia Baru Isaac Becroft. Pada laga final, dia sukses menumbangkan Sam Ryan Ziegann lewat pertarungan rubber set.

Isaac Becroft sebelumnya meraih gelar runner up di nomor ganda putra bersama Daisuke Sumizawa. Dia tampil luar biasa dengan menghentikan petenis Australia berperingkat 918 ATP dengan skor 7-6 tie break 4, 6-7 tie break 4, dan 6-1 dalam tempo 2 jam 45 menit.

Laga final di lapangan A Nusa Dua Bali. Pertarungan sengit terjadi di set pertama maupun kedua. Set pertama, petenis Selandia Baru berusia 25 tahun ini sempat unggul namun dibalas Sam Ryan Ziegann dengan angka yang sama 7-6 tie break 4.

Di set penentuan Isaac Becroft tampil lebih agresif untuk menekan lawan dengan pukulan top spin menyusur garis belakang, membuat lawan dari Australia tersebut sering melakukan kesalahan sendiri dan akhirnya dipaksa menyerah dengan skor akhir 6-1.

Mengaku saling mengenal karakter permainan masing-masing karena sering berlatih maupun bertanding bersama di berbagai kejuaraan. ”Motivasi tinggi, kerja keras dan fokus game demi game merupakan kunci sukses memenangi pertandingan final kali ini,” ungkap Isaac Becroft usai memenangi final tunggal putra M-15 seri kedua di Nusa Dua Bali.

Direktur Turnamen Lani Sardadi mengungkapkan, Amman Men's World Tennis Championship 2026, akan berlanjut ke seri 3 yaitu Universal Tennis Ratting Pro Tennis Tour atau UTR PTT. Rencananya dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan, 17 hingga 23 Agustus, di Nusa Dua Bali.

Lani Sardadi optimistis dan menyambut gembira kejuaraan ini mulai memunculkan bintang-bintang muda Indonesia. Seperti Rafalentino Ali Da Costa, Ethan David Zapp serta Rafa Jeconia. Mereka diharapkan mampu berprestasi lebih tinggi di kancah dunia tenis nasional maupun internasional.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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