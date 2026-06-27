Hancurkan Selandia Baru 5-1, Belgia Salip Mesir jadi Juara Grup G

Romelu Lukaku diharapkan menjadi pembeda saat Belgia menghadapi Selandia Baru pada laga penentuan Grup G Piala Dunia 2026 di BC Place Vancouver. (Instagram @belgianreddevils)
JawaPos.com - Tim nasional Belgia memastikan satu tempat di 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan Selandia Baru dengan skor telak 5-1 pada laga Grup G di Stadion British Columbia (BC) Place, Vancouver, Kanada, Sabtu WIB, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman FIFA, Belgia menjadi juara Grup G dengan torehan lima poin dari tiga laga yang sudah dilakoni.
Skuad yang dilatih Rudi Garcia itu unggul selisih gol dari Mesir yang menempati peringkat kedua dengan poin yang sama, setelah bermain imbang 1-1 kontra Iran pada waktu bersamaan.
Sementara Iran berada di peringkat ketiga dan berstatus menunggu hasil dari Grup E, F, I, J guna menentukan posisi ketiga terbaik untuk lolos ke fase gugur. Sedangkan Selandia Baru terpuruk di dasar klasemen akhir grup itu, dengan perolehan satu poin.
Belgia tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan.
Meski Selandia Baru beberapa kali mencoba membangun serangan balik, lini belakang Belgia mampu meredam ancaman lawan.
Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-28 melalui Leandro Trossard.
Penyerang itu memanfaatkan peluang di kotak penalti untuk membawa timnya unggul 1-0 yang bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Belgia kembali menekan. Trossard mencetak gol keduanya pada menit ke-50 setelah menerima umpan Hans Vanaken sehingga keunggulan bertambah menjadi 2-0.
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