Belgia Rontokkan Selandia Baru 5-1, Rudi Garcia Puji Pemain Senior

Romelu Lukaku dan Meunier saat Timnas Belgia lawan Mesir. (FIFA)
JawaPos.com - Pelatih timnas Belgia Rudi Garcia memuji peran para pemain senior setelah timnya menekuk Selandia Baru dengan skor telak 5-1 pada laga penentu Grup G Piala Dunia 2026 di Stadion British Columbia (BC) Place, Vancouver, Kanada, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Garcia menilai kritik terhadap usia para pemain Belgia telah terjawab lewat penampilan meyakinkan timnya saat memastikan langkah ke babak 32 besar sebagai juara grup.
"Banyak orang membicarakan umur para pemain Belgia, tetapi hari ini mereka menjawabnya di dalam lapangan," kata Garcia seusai pertandingan dalam laman FIFA.
Pelatih asal Prancis itu mengatakan dirinya tidak pernah kehilangan keyakinan kepada para pemain berpengalaman yang menjadi tulang punggung skuad.
Dia menekankan kritik dari luar tidak pernah menghentikan semangat para pemainnya.
Menurut dia, Belgia memiliki cukup banyak sosok pemimpin di ruang ganti yang mampu menjaga mental dan kepercayaan diri tim dalam menghadapi tekanan di turnamen.
Pelatih lawas itu berharap performa tersebut dapat menjadi modal penting bagi timnya untuk menghadapi fase gugur.
Pengalaman para pemain senior berpadu dengan kualitas pemain muda, tambah dia, menjadi fondasi yang membuat timnya mampu bangkit pada saat yang tepat guna melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
Belgia tampil dominan sepanjang pertandingan dan mengakhiri laga dengan kemenangan 5-1 atas Selandia Baru.
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