Prediksi Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: La Celeste Wajib Menang untuk Jaga Peluang Lolos Babak 32 Besar

JawaPos.com - Uruguay akan menghadapi Tanjung Verde pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung menarik dan penuh tekanan.

Laga yang digelar di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, pada Senin (22/6/2026) dini hari WIB ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.

Bagi Uruguay, pertandingan ini memiliki arti yang sangat besar. Tim asuhan Marcelo Bielsa gagal meraih hasil maksimal pada laga pembuka setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi.

Hasil tersebut membuat La Celeste belum berada dalam posisi aman untuk melangkah ke fase gugur dan wajib memburu kemenangan pertama mereka di turnamen ini.

Penampilan Uruguay saat menghadapi Arab Saudi sebenarnya memperlihatkan dua sisi yang berbeda.

Mereka tampil kurang meyakinkan pada babak pertama dan harus tertinggal lebih dulu. Namun setelah jeda, permainan Uruguay mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Intensitas serangan meningkat, penguasaan bola lebih efektif, dan tekanan yang diberikan kepada lawan terlihat jauh lebih agresif.

Perubahan tersebut menjadi salah satu sinyal positif bagi Uruguay. Marcelo Bielsa tampaknya mulai menemukan formula yang tepat untuk memaksimalkan potensi skuadnya.