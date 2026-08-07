Bayi Uruguay Diberi Nama Gotze Ferran, Fans Timnas Argentina Langsung Heboh

JawaPos.com – Seorang bayi di Uruguay menjadi viral setelah kedua orang tuanya memberikan nama Gotze Ferran. Nama tersebut langsung menyita perhatian karena disebut sebagai sindiran terhadap Argentina, rival abadi Uruguay di Amerika Selatan.

Pilihan nama itu memicu perdebatan di media sosial. Warganet Argentina ramai memberikan tanggapan, sementara rivalitas panjang kedua negara kembali menjadi bahan pembicaraan.

Dilansir The18, Jumat (7/8), bayi tersebut diberi nama Gotze Ferran. Nama itu merupakan gabungan Mario Gotze, gelandang Timnas Jerman, dan Ferran Torres, penyerang Spanyol.

Kedua nama tersebut dipilih karena sama-sama pernah mencetak gol ke gawang Argentina pada partai final Piala Dunia. Alasan itulah yang disebut membuat kedua orang tua sang bayi menyematkan nama tersebut sebagai bentuk lelucon terhadap rival negaranya.

Mario Gotze mencetak gol tunggal Jerman ke gawang Argentina pada final Piala Dunia 2014 di Brasil. Sementara Ferran Torres juga disebut mencetak gol ke gawang Argentina pada edisi final terbaru.

Keputusan itu memancing reaksi keras dari fans Argentina di media sosial. Sejumlah warganet membalas dengan menyinggung jumlah gelar Piala Dunia Uruguay yang masih berada di bawah Argentina.

"Iya tapi Uruguay masih hanya punya dua Piala Dunia," tulis akun @_christian_bruno.

"Dan apa hubungannya Uruguay dengan dua laga final tersebut?" tulis akun @blinov.ev89.

Ada pula warganet yang bercanda mengenai masa depan sang bayi. Mereka menyebut nama Gotze Ferran bisa menarik perhatian jika suatu hari ia berkunjung ke Argentina, mulai dari petugas imigrasi hingga pelayan restoran.