Bayi Uruguay Diberi Nama Gotze Ferran, Fans Timnas Argentina Langsung Heboh

Ferran Torres merayakan gol kemenangan Spanyol ke gawang Argentina pada babak extra time final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Nama bayi Gotze Ferran di Uruguay viral karena disebut menyindir Argentina. Rivalitas dua negara kembali memicu perdebatan di media sosial. (Dok. FIFA)
JawaPos.com – Seorang bayi di Uruguay menjadi viral setelah kedua orang tuanya memberikan nama Gotze Ferran. Nama tersebut langsung menyita perhatian karena disebut sebagai sindiran terhadap Argentina, rival abadi Uruguay di Amerika Selatan.
Pilihan nama itu memicu perdebatan di media sosial. Warganet Argentina ramai memberikan tanggapan, sementara rivalitas panjang kedua negara kembali menjadi bahan pembicaraan.
Dilansir The18, Jumat (7/8), bayi tersebut diberi nama Gotze Ferran. Nama itu merupakan gabungan Mario Gotze, gelandang Timnas Jerman, dan Ferran Torres, penyerang Spanyol.
Kedua nama tersebut dipilih karena sama-sama pernah mencetak gol ke gawang Argentina pada partai final Piala Dunia. Alasan itulah yang disebut membuat kedua orang tua sang bayi menyematkan nama tersebut sebagai bentuk lelucon terhadap rival negaranya.
Mario Gotze mencetak gol tunggal Jerman ke gawang Argentina pada final Piala Dunia 2014 di Brasil. Sementara Ferran Torres juga disebut mencetak gol ke gawang Argentina pada edisi final terbaru.
Keputusan itu memancing reaksi keras dari fans Argentina di media sosial. Sejumlah warganet membalas dengan menyinggung jumlah gelar Piala Dunia Uruguay yang masih berada di bawah Argentina.
"Iya tapi Uruguay masih hanya punya dua Piala Dunia," tulis akun @_christian_bruno.
"Dan apa hubungannya Uruguay dengan dua laga final tersebut?" tulis akun @blinov.ev89.
Ada pula warganet yang bercanda mengenai masa depan sang bayi. Mereka menyebut nama Gotze Ferran bisa menarik perhatian jika suatu hari ia berkunjung ke Argentina, mulai dari petugas imigrasi hingga pelayan restoran.
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Rivalitas Argentina dan Uruguay memang menjadi salah satu yang paling panjang dalam sejarah sepak bola internasional. Berdasarkan data 11v11, kedua negara telah bertemu sebanyak 194 kali di berbagai ajang.
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