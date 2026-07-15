Diego Forlan Resmi Jadi Pelatih Timnas Uruguay, Usai Marcelo Bielsa Gagal di Piala Dunia 2026

Diego Forlan resmi ditunjuk sebagai pelatih interim Timnas Uruguay hingga Maret 2027 usai Marcelo Bielsa mengundurkan diri. (AFP)
JawaPos.com - Setelah Marcelo Bielsa mengundurkan diri dari kursi pelatih pada 30 Juni lalu, Federasi Sepak Bola Uruguay (AUF) bergerak cepat mencari pengganti. Nama Diego Forlan dipilih sebagai pelatih interim hingga Maret tahun depan.
Keputusan tersebut diungkapkan Presiden AUF Ignacio Alonso. Selain menangani tim senior hingga Maret 2027, peraih Golden Ball Piala Dunia 2010 itu juga akan memimpin timnas Uruguay U-20.
"Komite Eksekutif AUF memilih Diego. Kami sudah bertemu dengannya pada 2022 untuk membawanya ke dalam proyek ini," katanya seperti dikutip Marca.
Ignacio menambahkan, Forlan akan memimpin sedikitnya delapan pertandingan Uruguay, yakni laga-laga pada September, Oktober, dan November yang masuk kalender FIFA, serta sejumlah pertandingan persahabatan hingga Maret tahun depan.
"Dia sangat antusias," lanjut Ignacio.
Forlan bukan sosok baru di dunia kepelatihan. Pria berusia 47 tahun itu pernah menangani Peñarol dalam 11 pertandingan pada 2020, kemudian melatih Atenas de San Carlos selama 12 pertandingan di Divisi Kedua Uruguay pada 2021.
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