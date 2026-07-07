Argentina, Uruguay, dan Paraguay Tetap Berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2030 Meski Jadi Tuan Rumah, Ini Penyebabnya

Ilustrasi trofi Piala Dunia FIFA. (Dok FIFA)
JawaPos.com - Argentina, Paraguay, dan Uruguay dipastikan tetap mengikuti babak Kualifikasi Piala Dunia 2030 zona CONMEBOL meski ketiga negara tersebut telah mengamankan tiket otomatis sebagai tuan rumah turnamen.
Kepastian tersebut disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Paraguay (APF), Robert Harrison.
Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan tiga negara tersebut bukan untuk memperebutkan tiket menuju putaran final, melainkan sebagai bagian dari sistem penentuan peringkat negara-negara CONMEBOL.
Menurut Harrison, hasil pertandingan kualifikasi tetap memiliki arti penting karena akan menjadi dasar penilaian kekuatan tim-tim Amerika Selatan dalam berbagai agenda internasional di masa mendatang.
Baca Juga:Prediksi Kolombia vs Swiss: Opta Sebut Kans Menang Los Cafeteros Sebesar 41 Persen di Waktu 90 Menit, Swiss Cuma 28 Persen
Salah satunya berkaitan dengan penentuan posisi atau peringkat ketika menghadapi negara-negara dari konfederasi lain, terutama Eropa.
Keputusan tersebut membuat format kualifikasi CONMEBOL pada edisi 2030 sedikit berbeda dibandingkan zona lain.
Argentina, Uruguay, dan Paraguay akan tetap memainkan seluruh pertandingan sesuai jadwal meski status mereka sebagai peserta putaran final sudah tidak bisa diganggu gugat.
Baca Juga:Prediksi Mesir vs Argentina: Opta Sebut 69 Persen Kemenangan di Pihak Messi cs, The Pharaohs Tak Silau Nama Besar Albiceleste!
Di sisi lain, tiga tuan rumah utama Piala Dunia 2030, yakni Spanyol, Portugal, dan Maroko, tidak akan mengikuti babak kualifikasi di kawasan masing-masing.
Ketiga negara tersebut langsung lolos ke putaran final tanpa harus memainkan pertandingan kualifikasi zona Eropa maupun Afrika.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane