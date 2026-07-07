Argentina, Uruguay, dan Paraguay Tetap Berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2030 Meski Jadi Tuan Rumah, Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Argentina, Paraguay, dan Uruguay dipastikan tetap mengikuti babak Kualifikasi Piala Dunia 2030 zona CONMEBOL meski ketiga negara tersebut telah mengamankan tiket otomatis sebagai tuan rumah turnamen.

Kepastian tersebut disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Paraguay (APF), Robert Harrison.

Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan tiga negara tersebut bukan untuk memperebutkan tiket menuju putaran final, melainkan sebagai bagian dari sistem penentuan peringkat negara-negara CONMEBOL.

Menurut Harrison, hasil pertandingan kualifikasi tetap memiliki arti penting karena akan menjadi dasar penilaian kekuatan tim-tim Amerika Selatan dalam berbagai agenda internasional di masa mendatang.

Salah satunya berkaitan dengan penentuan posisi atau peringkat ketika menghadapi negara-negara dari konfederasi lain, terutama Eropa.

Keputusan tersebut membuat format kualifikasi CONMEBOL pada edisi 2030 sedikit berbeda dibandingkan zona lain.

Argentina, Uruguay, dan Paraguay akan tetap memainkan seluruh pertandingan sesuai jadwal meski status mereka sebagai peserta putaran final sudah tidak bisa diganggu gugat.

Di sisi lain, tiga tuan rumah utama Piala Dunia 2030, yakni Spanyol, Portugal, dan Maroko, tidak akan mengikuti babak kualifikasi di kawasan masing-masing.