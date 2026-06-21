Pelatih Jepang Hajime Moriyasu Ungkap Kunci Sukes Kemenangan Telak atas Tunusia

JawaPos.com - Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan kunci kemenangan 4-0 atas Tunisia pada laga kedua Grup F Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko, Minggu WIB.

"Kami melakukan persiapan dengan baik sesuai dengan apa yang ingin kami lakukan dan bermain secara agresif," kata Moriyasu setelah pertandingan usai, dikutip dari laman resmi FIFA, Minggu.

Empat gol pada laga ini dicetak oleh tiga pemain, yaitu Daichi Kamada (4'), Junya Ito (69'), dan Ayase Ueda (31', 84') yang mencetak dua gol.

Kemenangan empat gol tanpa balas ini adalah kemenangan besar Jepang sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia sejak debut pada 1998.

Sebelumnya, kemenangan besar Jepang di turnamen empat tahunan ini hanyalah menang dengan selisih dua gol, yang terjadi ketika mereka mengalahkan Tunisia (2-0) di Piala Dunia 2002 dan menaklukkan Denmark (3-1) di Piala Dunia 2010.

Selain itu, kemenangan ini juga menjadi kemenangan ketujuh Jepang dalam sembilan laga terakhirnya yang berakhir tanpa kekalahan.

"Selama masa persiapan, staf pelatih menjelaskan dengan sangat jelas apa yang harus kami lakukan, sehingga para pemain mampu menampilkan kemampuan terbaik mereka di lapangan," ucap Moriyasu.