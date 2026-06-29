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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 30 Juni 2026 | 01.32 WIB

Rumor Yushi Yamaya ke Kendal Tornado FC Menguat, Jejak Karier Eks Timnas Jepang Terungkap

Rumor Yushi Yamaya bergabung dengan Kendal Tornado FC menguat usai unggahan pemilik klub. Simak profil dan perjalanan karier pemain asal Jepang itu. (Dok. Geylang International) - Image

Rumor Yushi Yamaya bergabung dengan Kendal Tornado FC menguat usai unggahan pemilik klub. Simak profil dan perjalanan karier pemain asal Jepang itu. (Dok. Geylang International)

JawaPos.com - Rumor Yushi Yamaya bergabung dengan Kendal Tornado FC semakin menguat setelah pemilik klub, Junianto, mengunggah foto bersama sang pemain di media sosial. Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari kedua pihak.

Spekulasi tersebut mencuat setelah pemilik Kendal Tornado FC, Junianto atau yang akrab disapa Anto Van Java, mengunggah Insta Story di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Yushi Yamaya tampak berfoto bersama Aura Dwi Kurumi, warga negara Indonesia yang menetap di Jepang dan dikenal sebagai kolega Junianto. Unggahan itu disertai keterangan yang memancing perhatian.

"Makasih Mas Aura Dwi Kurumi, ini pasti ngetren di Kendal Tornado FC. Welcome to Indonesia, Yushi Yamaya," tulisnya.

Meski belum ada pengumuman resmi dari klub, unggahan tersebut langsung memunculkan dugaan bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan menjadi rekrutan anyar Kendal Tornado FC untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Berdasarkan data Transfermarkt, Yushi Yamaya terakhir membela FC Gifu yang berlaga di J3 League atau kasta ketiga Liga Jepang. Ia berada di bawah naungan agen UDN Sport.

Yamaya dikenal sebagai pemain yang fleksibel di lini depan. Posisi utamanya adalah sayap kanan, tetapi ia juga mampu dimainkan sebagai penyerang tengah.

Pemain kelahiran Kanagawa, Jepang, 11 Juni 2000, itu memiliki tinggi badan 177 sentimeter.

Pada musim 2025 di ajang J2/J3 100 Years Vision League, ia tampil dalam 14 pertandingan, 11 di antaranya sebagai starter, serta menyumbang satu assist.

Karier profesional Yamaya dimulai pada 2019 saat bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Namun, ketatnya persaingan membuatnya lebih sering dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain.

Editor: Hendra
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