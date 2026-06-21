Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 21 Juni 2026 | 21.30 WIB

Matheus Cunha Cetak Dua Gol untuk Brasil, Ibunda Menangis Haru di Tribun

Matheus Cunha. (Dok. Instagram/@cunha) - Image

Matheus Cunha. (Dok. Instagram/@cunha)

JawaPos.com - Matheus Cunha menjadi bintang kemenangan Brasil saat Selecao bangkit dari hasil kurang memuaskan di laga pembuka dengan mengalahkan Haiti 3-0 pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026.

Namun, bukan hanya dua gol Cunha yang mencuri perhatian. Sebuah momen emosional dari tribun juga menjadi perbincangan hangat di media sosial, ketika sang ibu terlihat tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan putranya mencetak gol untuk Brasil.

Melansir NDTV, video tersebut dengan cepat menjadi viral dan menyentuh hati para penggemar sepak bola. Momen itu terasa semakin spesial mengingat Cunha baru saja menjalani malam terbaiknya bersama tim nasional di panggung terbesar dunia.

Penyerang Manchester United itu mencetak dua gol di babak pertama, sementara Vinicius Junior turut menyumbang satu gol dalam kemenangan yang membuat Brasil kembali ke jalur positif setelah sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko.

"Berada di Piala Dunia, membayangkan hal itu, sungguh luar biasa," kata Cunha.

"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

Pelatih Carlo Ancelotti mengaku puas dengan respons yang ditunjukkan timnya setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan pertama.

"Ini sesuai dengan yang saya harapkan dari pertandingan ini," ujar Ancelotti.

Cunha membuka keunggulan Brasil setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Vinicius Junior yang gagal diamankan kiper Haiti, Johny Placide. Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertamanya di ajang Piala Dunia.

Selebrasi khas "berselancar" yang diperagakannya langsung memancing kegembiraan puluhan ribu pendukung Brasil di Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Denzel Dumfries Jadi Kunci Permainan Ronald Koeman di Timnas Belanda, Ternyata Ini Alasannya! - Image
Piala Dunia 2026

Denzel Dumfries Jadi Kunci Permainan Ronald Koeman di Timnas Belanda, Ternyata Ini Alasannya!

Minggu, 21 Juni 2026 | 21.11 WIB

Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Iran! Jeremy Doku Absen, Begini Kata Pelatih Rudi Garcia - Image
Piala Dunia 2026

Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Iran! Jeremy Doku Absen, Begini Kata Pelatih Rudi Garcia

Minggu, 21 Juni 2026 | 20.59 WIB

Empat Highlight Usai Brasil Libas Haiti: Matheus Cunha Bersinar, Cedera Raphinha Hantui Carlo Ancelotti! - Image
Piala Dunia 2026

Empat Highlight Usai Brasil Libas Haiti: Matheus Cunha Bersinar, Cedera Raphinha Hantui Carlo Ancelotti!

Minggu, 21 Juni 2026 | 18.55 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore