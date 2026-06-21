Matheus Cunha Cetak Dua Gol untuk Brasil, Ibunda Menangis Haru di Tribun

Matheus Cunha. (Dok. Instagram/@cunha)
JawaPos.com - Matheus Cunha menjadi bintang kemenangan Brasil saat Selecao bangkit dari hasil kurang memuaskan di laga pembuka dengan mengalahkan Haiti 3-0 pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026.
Namun, bukan hanya dua gol Cunha yang mencuri perhatian. Sebuah momen emosional dari tribun juga menjadi perbincangan hangat di media sosial, ketika sang ibu terlihat tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan putranya mencetak gol untuk Brasil.
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Melansir NDTV, video tersebut dengan cepat menjadi viral dan menyentuh hati para penggemar sepak bola. Momen itu terasa semakin spesial mengingat Cunha baru saja menjalani malam terbaiknya bersama tim nasional di panggung terbesar dunia.
Penyerang Manchester United itu mencetak dua gol di babak pertama, sementara Vinicius Junior turut menyumbang satu gol dalam kemenangan yang membuat Brasil kembali ke jalur positif setelah sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko.
"Berada di Piala Dunia, membayangkan hal itu, sungguh luar biasa," kata Cunha.
"Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan."
Pelatih Carlo Ancelotti mengaku puas dengan respons yang ditunjukkan timnya setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan pertama.
"Ini sesuai dengan yang saya harapkan dari pertandingan ini," ujar Ancelotti.
Cunha membuka keunggulan Brasil setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Vinicius Junior yang gagal diamankan kiper Haiti, Johny Placide. Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertamanya di ajang Piala Dunia.
Selebrasi khas "berselancar" yang diperagakannya langsung memancing kegembiraan puluhan ribu pendukung Brasil di Lincoln Financial Field, Philadelphia.
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