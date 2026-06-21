Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Iran! Jeremy Doku Absen, Begini Kata Pelatih Rudi Garcia

JawaPos.com - Timnas Belgia akan menghadapi Iran pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026. Duel keduanya akan dimainkan di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Senin (22/6/2026) dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan guna menjaga asa lolos ke babak 32 besar.

Namun sayangnya, Belgia tidak akan diperkuat satu pilar pentingnya dalam laga tersebut, yakni Jeremy Doku. Winger berusia 24 tahun itu dipastikan absen karena mengalami masalah kesehatan.

“Dia tidak bisa bermain, jadi kami akan bermain tanpa dia. Saya tahu sejak [Jumat] malam bahwa dia tidak akan bermain,” kata Rudi Garcia, dilansir dari ESPN, Minggu (21/6/2026).

Pelatih Belgia, Rudi Garcia tak ingin mengambil resiko untuk memainkan Doku dalam laga kontra Iran. Karena masalah yang dialami pemain Manchester City itu bukan kendala fisik, melainkan kesehatannya.

"Saya tidak ingin membuat pemain bermain jika mereka tidak siap secara medis untuk pertandingan. Saya bisa membuat pemain bermain bahkan jika mereka tidak 100 persen secara fisik, tetapi 100 persen secara medis [lebih penting],” terangnya.

Kendati demikian, Garcia tetap optimistis menatap laga kontra Iran. Menurutnya, Belgia akan merebut kemenangan meski tanpa Doku.

“Tapi aku benar-benar 100 persen yakin kita akan baik-baik saja dan kita akan menang besok,” ujar dia.

Seperti yang sudah disinggung, laga ini akan menjadi pertandingan krusial bagi kedua kesebelasan. Pasalnya, peta persaingan di Grup G terbilang masih sangat sengit. Di mana masing-masing tim mengoleksi poin yang sama, yakni satu poin.

Belgia datang dengan hasil imbang 1-1 kontra Mesir, begitu juga dengan Iran yang bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Maka itu, kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih kedua kesebelasan pada laga dini hari nanti.