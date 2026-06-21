Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 21 Juni 2026 | 20.59 WIB

Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Iran! Jeremy Doku Absen, Begini Kata Pelatih Rudi Garcia

Winger Belgia, Jeremy Doku. (Dok. Instagram/@jeremydoku) - Image

Winger Belgia, Jeremy Doku. (Dok. Instagram/@jeremydoku)

JawaPos.com - Timnas Belgia akan menghadapi Iran pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026. Duel keduanya akan dimainkan di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Senin (22/6/2026) dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan guna menjaga asa lolos ke babak 32 besar.

Namun sayangnya, Belgia tidak akan diperkuat satu pilar pentingnya dalam laga tersebut, yakni Jeremy Doku. Winger berusia 24 tahun itu dipastikan absen karena mengalami masalah kesehatan.

“Dia tidak bisa bermain, jadi kami akan bermain tanpa dia. Saya tahu sejak [Jumat] malam bahwa dia tidak akan bermain,” kata Rudi Garcia, dilansir dari ESPN, Minggu (21/6/2026).

Pelatih Belgia, Rudi Garcia tak ingin mengambil resiko untuk memainkan Doku dalam laga kontra Iran. Karena masalah yang dialami pemain Manchester City itu bukan kendala fisik, melainkan kesehatannya.

"Saya tidak ingin membuat pemain bermain jika mereka tidak siap secara medis untuk pertandingan. Saya bisa membuat pemain bermain bahkan jika mereka tidak 100 persen secara fisik, tetapi 100 persen secara medis [lebih penting],” terangnya.

Kendati demikian, Garcia tetap optimistis menatap laga kontra Iran. Menurutnya, Belgia akan merebut kemenangan meski tanpa Doku.

“Tapi aku benar-benar 100 persen yakin kita akan baik-baik saja dan kita akan menang besok,” ujar dia.

Seperti yang sudah disinggung, laga ini akan menjadi pertandingan krusial bagi kedua kesebelasan. Pasalnya, peta persaingan di Grup G terbilang masih sangat sengit. Di mana masing-masing tim mengoleksi poin yang sama, yakni satu poin.

Belgia datang dengan hasil imbang 1-1 kontra Mesir, begitu juga dengan Iran yang bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Maka itu, kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih kedua kesebelasan pada laga dini hari nanti.

Di atas kertas, Belgia lebih diunggulkan. Apalagi, Iran dalam situasi yang tidak ideal di Piala Dunia 2026 akibat ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat. Namun begitu, bukan tidak mungkin Team Melli -julukan Timnas Iran- bisa membuat kejutan.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Ulang Tahun ke-99, Toni Firmansyah Pasang Target Besar: Harus Lebih Disiplin! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Ulang Tahun ke-99, Toni Firmansyah Pasang Target Besar: Harus Lebih Disiplin!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20.51 WIB

Pesan Keras Ronald Koeman! Belanda Hancurkan Swedia 5-1, Kelemahan Skuad Graham Potter Terbongkar - Image
Piala Dunia 2026

Pesan Keras Ronald Koeman! Belanda Hancurkan Swedia 5-1, Kelemahan Skuad Graham Potter Terbongkar

Minggu, 21 Juni 2026 | 20.47 WIB

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.06 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore