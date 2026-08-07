Ada Uji Coba Lawan Brasil, India Dilaporkan Mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Calon lawan Timnas Indonesia, India, dilaporkan mundur dari ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Sebab, tim berjuluk Macan Biru itu memiliki agenda uji coba menghadapi Brasil di Kolkata, India, pada 3 Oktober 2026.

Sebelumnya, India dijadwalkan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen edisi perdana itu akan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober 2026.

Namun menurut laporan media India, Khel Now, Federasi Sepak Bola India (AIFF) disebut mempertimbangkan keikutsertaannya. PSSI-nya India itu akan segera mengambil keputusan final terkait rencana pengunduran diri tersebut.

Laga melawan Brasil disebut menjadi salah satu pertandingan terbesar yang pernah diselenggarakan AIFF. Federasi dikabarkan tengah menyiapkan paket pendanaan senilai 60-70 rupee atau sekitar Rp111,3 miliar hingga Rp129,9 miliar yang berasal dari sponsor, penjualan tiket, serta dukungan Pemerintah Benggala Barat.

Mantan kapten Timnas India, Bhaichung Bhutia, menolak rencana pengunduran diri tersebut. Menurutnya, gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 memberikan manfaat lebih besar bagi perkembangan tim nasional.

"Saya sangat menegaskan tim utama harus bermain di FIFA ASEAN Cup. Itu kompetisi yang jauh lebih baik daripada Piala SAFF. Tiga atau empat pertandingan kompetitif jauh lebih bermanfaat bagi perkembangan pemain," kata Bhutia.

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Bhutia menilai turnamen itu penting untuk menambah pengalaman internasional pemain muda. Selain itu juga bagus untuk persiapan tim menghadapi kompetisi level Asia di masa mendatang.

"Brasil tetaplah Brasil dan tentu bagus melawan mereka. Namun waktunya tidak tepat. Anda hanya memainkan satu pertandingan. Apa manfaatnya bagi perkembangan jangka panjang tim nasional?" ujar Bhutia.