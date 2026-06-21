Pesan Keras Ronald Koeman! Belanda Hancurkan Swedia 5-1, Kelemahan Skuad Graham Potter Terbongkar

JawaPos.com - Belanda mengirim pesan keras kepada para pesaingnya di Piala Dunia 2026 setelah menghajar Swedia dengan skor telak 5-1. Di Houston, tim asuhan Ronald Koeman tampil sangat dominan dan menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi salah satu ancaman serius dalam perebutan gelar juara.

Sebelum pertandingan, perhatian banyak orang tertuju kepada duet maut Swedia, Alexander Isak dan Viktor Gyokeres. Bahkan Graham Potter beberapa kali mendapat pertanyaan soal bagaimana memaksimalkan kedua penyerangnya tersebut.

Namun, justru penyerang Belanda Brian Brobbey yang menjadi bintang utama. Melansir The Independent, Koeman sebelumnya ditanya apakah dirinya takut dengan kekuatan lini depan Swedia. Jawaban singkatnya, "Kami tidak takut."

Dan di lapangan, pernyataan itu terbukti.

Brobbey mencetak dua gol pada babak pertama dan membawa Swedia berada dalam tekanan besar. Setelah itu, Cody Gakpo menambah dua gol lagi sebelum Crysencio Summerville melengkapi pesta gol Oranje.

Yang menarik, Brobbey sebelumnya hanya mencetak satu gol dalam 13 penampilan bersama tim nasional. Namun keputusan Koeman memasangnya sebagai starter, setelah hanya menjadi cadangan saat melawan Jepang, terbukti menjadi langkah yang sangat tepat.

Formula Baru Ronald Koeman Mulai Terlihat

Selama ini Belanda sering dianggap memiliki lini belakang kuat dan lini tengah berkualitas, tetapi kurang memiliki penyerang tengah yang benar-benar mematikan.

Pandangan itu tampaknya mulai berubah. Brobbey memperlihatkan naluri predator di kotak penalti yang selama ini dicari Koeman.

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