Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!

JawaPos.com - Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Arema FC pada babak pertama semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam WIB. Yuran Fernandes menjadi pembeda lewat sundulan pada menit ke-45+8 setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Francisco Rivera.

Arema FC Banjir Peluang, Persebaya Surabaya Tetap Bertahan Persebaya Surabaya langsung bermain agresif sejak kick-off dengan mengandalkan pergerakan Diogo Ramalho hingga Miguel Pereira untuk menekan pertahanan Arema FC. Namun, Arema FC justru lebih banyak menciptakan peluang berbahaya melalui Joel Vinicius dan sejumlah pemain di lini depan.

Peluang pertama Persebaya Surabaya hadir melalui tendangan bebas Diogo Ramalho pada awal pertandingan. Sepakan melengkung pemain tersebut masih tipis melambung di atas gawang Arema FC yang dikawal Adi Satryo.

Arema FC kemudian merespons lewat Alfeandra Dewangga pada menit ke-8. Gelandang Singo Edan mencoba melepaskan tembakan jarak jauh, tetapi bola masih belum membahayakan gawang Persebaya.

Tekanan Arema FC mulai meningkat setelah pertandingan memasuki pertengahan babak pertama. Pada menit ke-18, John Alfarizie sempat mencetak gol, tetapi wasit menganulirnya karena pemain Arema FC berada dalam posisi offside.

Ernando Ari Jadi Penyelamat Persebaya Surabaya Joel Vinicius memperoleh kesempatan emas untuk membawa Arema FC unggul setelah berhasil berhadapan langsung dengan Ernando Ari. Namun, penyelesaian akhirnya masih mampu diblok Risto Mitrevski sehingga gawang Persebaya Surabaya tetap aman.

Persebaya Surabaya juga melakukan perubahan pada menit ke-28 dengan menarik keluar Diogo Ramalho dan memasukkan Francisco Rivera. Pergantian tersebut dilakukan untuk membuat lini tengah Green Force lebih hidup menghadapi tekanan Arema FC.

Masuknya Rivera membuat Persebaya Surabaya memiliki opsi tambahan dalam membangun serangan. Pemain asal Meksiko tersebut kemudian memainkan peran penting dalam terciptanya gol pembuka semifinal Piala Presiden 2026.