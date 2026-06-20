Prediksi Skor Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026: Duel Penentuan, De Oranje Wajib Menang!

JawaPos.com - Belanda akan menghadapi salah satu laga terpenting mereka di fase grup Piala Dunia 2026 saat bertemu Swedia pada pertandingan kedua Grup F yang berlangsung Minggu, 21 Juni 2026.

Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda setelah menjalani laga pembuka.

Swedia saat ini berada dalam posisi yang lebih nyaman setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas Tunisia pada matchday pertama.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Graham Potter memuncaki klasemen sementara Grup F dan hanya membutuhkan satu hasil positif lagi untuk membuka peluang besar lolos ke babak berikutnya.

Di sisi lain, Belanda justru berada dalam tekanan. Tim besutan Ronald Koeman gagal mengamankan kemenangan saat menghadapi Jepang dan harus puas dengan hasil imbang 2-2.

Tambahan satu poin membuat De Oranje belum sepenuhnya aman dan berpotensi menghadapi situasi sulit apabila kembali kehilangan poin saat melawan Swedia.

Secara kualitas skuad, Belanda masih menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di turnamen ini. Mereka memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan pemain yang sedang berada dalam performa terbaik.

Di lini belakang, Virgil van Dijk tetap menjadi sosok penting yang memimpin pertahanan. Sementara di lini tengah, Frenkie de Jong dan Tijjani Reijnders menjadi motor permainan yang bertugas mengontrol tempo pertandingan.