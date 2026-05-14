Timnas Swedia Susul Bosnia Umumkan Skuad Final Piala Dunia 2026, Graham Potter Bawa Alexander Isak dan Viktor Gyokeres

JawaPos.com - Swedia menjadi kontestan kedua Piala Dunia 2026 yang mengumumkan skuad final kemarin (13/5).

Swedia menyusul Bosnia-Herzegovina yang mengumumkan daftar 26 pemain pada awal pekan ini (11/5). Batas terakhir kontestan Piala Dunia 2026 mengumumkan skuad final adalah 1 Juni nanti.

Pelatih Blagult –julukan Swedia– Graham Potter memilih para pemain pilihan reguler yang berkiprah di liga elite Eropa. Nama paling populer adalah striker Liverpool FC Alexander Isak dan bomber Arsenal Viktor Gyokeres.

Sementara nama populer yang absen adalah gelandang/winger Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur), winger Roony Bardghji (FC Barcelona), dan gelandang serang 34 tahun Emil Forsberg (New York Red Bulls).

”Kami tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi (di Piala Dunia 2026, Red),” kata Victor Lindelof, kapten sekaligus bek tengah Swedia, di laman resmi SvFF (PSSI-nya Swedia).