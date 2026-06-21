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Minggu, 21 Juni 2026 | 17.35 WIB

Marc Cucurella Ditelepon Jose Mourinho, Diajak Gabung Real Madrid saat Latihan bareng Spanyol

Marc Cucurella mendapat telepon langsung dari Jose Mourinho saat menjalani persiapan bersama Spanyol di Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@cucurella3) - Image

Marc Cucurella mendapat telepon langsung dari Jose Mourinho saat menjalani persiapan bersama Spanyol di Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@cucurella3)

JawaPos.com - Marc Cucurella mendapat telepon langsung dari Jose Mourinho saat menjalani persiapan bersama Spanyol di Piala Dunia 2026. Dari pembicaraan itulah, bek kiri 27 tahun tersebut semakin mantap menerima pinangan Real Madrid untuk musim depan.

“Mou menelepon saya dan mengatakan ingin bekerja bersama saya. Dia memberi saya kepercayaan diri dan membuat saya yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat,” ujar Cucurella dalam konferensi pers, dua hari setelah resmi bergabung dengan Madrid seperti dikutip Marca.

Obrolan itu berlangsung singkat. Mourinho memahami bahwa fokus Cucurella adalah membawa Spanyol melangkah jauh di Piala Dunia 2026. “Dia tidak ingin mengganggu konsentrasi saya. Dia tahu saya harus fokus bersama tim nasional,” lanjut pemain asal Catalunya tersebut.

Meski transfernya ke Madrid menjadi sorotan, Cucurella menegaskan seluruh perhatiannya kini tertuju pada laga kedua Grup H melawan Arab Saudi, Minggu (21/6). Setelah ditahan imbang Tanjung Verde tanpa gol pada laga pembuka, La Roja wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.

“Kami tahu apa yang kurang pada laga pertama. Kami tidak cukup baik dalam penyelesaian akhir. Yang penting sekarang adalah belajar dari kesalahan itu dan meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya,” tegas Cucurella.

Editor: Hendra
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