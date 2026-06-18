Klasemen Lengkap Piala Dunia 2026 Usai Matchday 1: Argentina dan Jerman Perkasa, Portugal dan Spanyol Tertahan

JawaPos.com - Matchday 1 Piala Dunia 2026 resmi selesai pada Kamis (18/6) pagi waktu Indonesia. Sejumlah laga menarik langsung terjadi pada pekan awal turnamen termasuk beberapa kejutan seperti Spanyol dan Portugal yang gagal menang. Berikut klasemen lengkap seluruh grup Piala Dunia 2026.

Juara bertahan Argentina menuntaskan laga awal dengan kemenangan meyakinkan tiga gol atas wakil Afrika, Aljazair. Lionel Messi langsung menunjukkan magisnya dengan mencetak hattrick sekaligus menyamai rekor gol Piala Dunia milik Miroslav Klose (16).

Unggulan lain yakni Jerman juga mampu meraih poin penuh setelah mencukur Curacao 7-1. Kai Havertz menjadi bintang dengan dua gol yang dicetak. Kemenangan besar tersebut membuat peluang Die Manschaft lolos ke fase knockout terbuka lebar.

Berbeda dengan Messi, mega bintang Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol maupun asis saat Portugal ditahan imbang Kongo 1-1. Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan di awal turnamen Piala Dunia 2026.

Nasib kurang beruntung juga dialami Spanyol yang harus puas bermain imbang tanpa gol melawan negara debutan, Tanjung Verde. Terus menekan sepanjang laga, Ferran Torres dan kawan-kawan gagal menjebol gawang kiper Vozinho yang tampil cemerlang dengan melakukan tujuh penyelamatan.

Sang penjaga gawang yang berusia 40 tahun dan pernah menjadi rekan satu tim Witan Sulaeman di AS Trencin, sukses menyabet penghargaan Superior of The Match atau Man of The Match di laga kontra Spanyol.

Sementara itu tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, berhasil meraih poin. Meksiko mampu kandaskan Afrika Selatan di partai pembuka dengan keunggulan dua gol. Amerika Serikat juga berhasil menang atas Paraguay dengan skor telak 4-1. Adapun Kanada harus puas bermain seri 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina.

Klasemen Piala Dunia 2026 usai matchday 1: Grup A

Meksiko 3 poin Korea Selatan 3 poin Ceko 0 poin Afrika Selatan 0 poin Grup B