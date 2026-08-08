Rodri Merapat ke Barcelona, Real Madrid Mundur dari Perburuan Kapten Spanyol

Kapten timnas Spanyol Rodri diincar dua raksasa negeri matador, Real Madrid dan Barcelona. (Bein Sports)
JawaPos.com - Keputusan Real Madrid menghentikan perburuan Rodri Hernandez mulai menuai sorotan di Spanyol. Barcelona berada di ambang mengamankan tanda tangan gelandang andalan Timnas Spanyol tersebut.
Situasi itu memicu perdebatan di kalangan pengamat sepak bola Spanyol. Banyak yang menilai Real Madrid telah melewatkan kesempatan emas untuk memperkuat lini tengah, sektor yang selama beberapa musim terakhir dinilai membutuhkan sosok baru.
Perbincangan mengenai transfer Rodri menjadi salah satu topik utama dalam program La Tribu di Radio MARCA.
Sejumlah jurnalis olahraga sepakat bahwa kegagalan mendapatkan pemain Manchester City itu menjadi kerugian besar bagi Madrid, apalagi sang pemain justru semakin dekat bergabung dengan rival abadinya.
Jurnalis Ricardo Rosety mengungkapkan bahwa proses negosiasi sebenarnya sempat berjalan positif.
Menurut informasi yang diperoleh, kesepakatan personal dengan Rodri hampir rampung dan hanya menyisakan beberapa detail yang harus diselesaikan antara kedua klub.
Namun, Madrid disebut tidak pernah benar-benar mengambil langkah terakhir untuk mengamankan transfer tersebut.
Rosety menilai sikap klub berbeda dengan kebiasaan mereka saat mengejar pemain yang benar-benar menjadi prioritas. Dalam beberapa transfer besar sebelumnya, Real Madrid dikenal mampu bergerak cepat hingga berhasil memenangkan persaingan.
"Ketika Madrid benar-benar menginginkan seorang pemain, biasanya mereka tidak memberi kesempatan klub lain. Kali ini situasinya berbeda," ungkap Rosety dalam diskusi tersebut.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan