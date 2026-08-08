Rodri Merapat ke Barcelona, Real Madrid Mundur dari Perburuan Kapten Spanyol

JawaPos.com - Keputusan Real Madrid menghentikan perburuan Rodri Hernandez mulai menuai sorotan di Spanyol. Barcelona berada di ambang mengamankan tanda tangan gelandang andalan Timnas Spanyol tersebut.

Situasi itu memicu perdebatan di kalangan pengamat sepak bola Spanyol. Banyak yang menilai Real Madrid telah melewatkan kesempatan emas untuk memperkuat lini tengah, sektor yang selama beberapa musim terakhir dinilai membutuhkan sosok baru.

Perbincangan mengenai transfer Rodri menjadi salah satu topik utama dalam program La Tribu di Radio MARCA.

Sejumlah jurnalis olahraga sepakat bahwa kegagalan mendapatkan pemain Manchester City itu menjadi kerugian besar bagi Madrid, apalagi sang pemain justru semakin dekat bergabung dengan rival abadinya.

Jurnalis Ricardo Rosety mengungkapkan bahwa proses negosiasi sebenarnya sempat berjalan positif.

Menurut informasi yang diperoleh, kesepakatan personal dengan Rodri hampir rampung dan hanya menyisakan beberapa detail yang harus diselesaikan antara kedua klub.

Namun, Madrid disebut tidak pernah benar-benar mengambil langkah terakhir untuk mengamankan transfer tersebut.

Rosety menilai sikap klub berbeda dengan kebiasaan mereka saat mengejar pemain yang benar-benar menjadi prioritas. Dalam beberapa transfer besar sebelumnya, Real Madrid dikenal mampu bergerak cepat hingga berhasil memenangkan persaingan.