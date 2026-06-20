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Sabtu, 20 Juni 2026 | 17.05 WIB

Pantai Gading Dibikin Cemas! Jelang Lawan Jerman, Elye Wahi Sempat Tertahan Masuk Kanada

Striker Pantai Gading Elye Wahi. (Dok. Instagram/@e.wahi7) - Image

Striker Pantai Gading Elye Wahi. (Dok. Instagram/@e.wahi7)

JawaPos.com - Pantai Gading nyaris tidak bisa menurunkan striker Elye Wahi untuk laga lawan Jerman di Toronto dini hari nanti (21/6). Itu setelah Wahi tidak diizinkan memasuki wilayah Kanada karena visanya ditolak. Alasannya, striker Eintracht Frankfurt yang dipinjamkan ke OGC Nice tersebut pernah diselidiki otoritas keamanan di Prancis gara-gara kasus perjudian ilegal.

Seperti dilansir dari TyC Sports, visa Wahi akhirnya keluar setelah Federasi Sepak Bola Pantai Gading (FIF) turun tangan. ”Situasi administratif Elye Wahi telah membaik. Izin untuk masuk ke Kanada kini telah diperoleh,” tulis FIF dalam pernyataan resmi.

Wahi diselidiki di Prancis terkait kartu kuning yang diterimanya pada menit ke-35 dalam laga Ligue 1 musim lalu antara Nice versus FC Metz (17/5). Kartu kuning tersebut diduga terkait dengan praktik perjudian yang mencurigakan.

Wahi pun tidak mengikuti jejak gelandang Ghana Thomas Partey yang absen dalam laga pembuka timnya lawan Panama di Toronto (18/6) akibat tidak bisa masuk Kanada. Partey punya rekam jejak dalam kasus pelecehan seksual. 

Editor: Hendra
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