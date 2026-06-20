Jadwal Piala Dunia 2026 Malam Ini! Belanda Tantang Swedia di Duel Penentu, Jerman Hadapi Pantai Gading

Tim unggulan Jerman akan menantang Pantai Gading. (Dok. Instagram/@toniruediger)
JawaPos.com - Jadwal Piala Dunia 2026 matchday 2 dari Grup E dan F akan menyajikan duel menarik sekaligus dapat menjadi penentu negara mana yang akan melaju ke babak 32 besar. Dua tim besar, Belanda dan Jerman akan kembali turun gelanggang menghadapi lawan-lawannya.
Belanda yang harus puas meraih satu poin di laga perdana melawan Jepang, akan bertemu wakil Eropa lain, Swedia. Kemenangan harus diraih De Oranje jika ingin menjaga asa lolos ke fase knockout.
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Sisi lawan, Swedia tak begitu dalam tekanan berat di laga malam ini karena sudah mengoleksi tiga poin saat mencukur Tunisia 5-1 pada laga pertama Grup F Piala Dunia 2026. Raihan sempurna tersebut membuat peluang Alexander Isak dan rekan untuk lolos dari fase grup terbuka lebar.
Sementara itu di grup yang sama, wakil AFC, Jepang akan bersua utusan Afrika, Tunisia pada Minggu (21/6) siang waktu Indonesia. Diunggulkan untuk menang, Jepang jelas tak boleh terbebani. Jika konsentrasi terganggu, maka kejutan bisa dihadirkan sang lawan sebab pada laga nanti dilatih pelatih baru.
Kekalahan telak Tunisia atas Swedia di laga pembuka membuat pelatih Sabri Lamouchi dipecat dan digantikan mantan pelatih Arab Saudi, Herve Renard. Harapannya dengan pergantian juru taktik, tim berjuluk Elang Kartago ini mampu meraih hasil positif di dua laga sisa grup yang sangat berat melawan Jepang dan Belanda.
Di grup F, tim unggulan Jerman akan menantang Pantai Gading. Kedua tim yang sama-sama meraih poin penuh di laga pembuka, menargetkan kembali hal serupa untuk memastikan satu tiket menuju 32 besar.
Kemenangan telak 7-1 atas Curacao jelas bukan hal mudah untuk diulangi lagi. Kualitas lawan yang berbeda yang dihuni para pemain yang merumput di Eropa seperti yan Diomande dan Amad Diallo, akan menjadi faktor yang dapat menyulitkan Joshua Kimmich dan rekan.
00:00 WIB: Belanda vs Swedia (Siaran Langsung TVRI)
03:00 WIB: Jerman vs Pantai Gading (Siaran Langsung TVRI)
07:00 WIB: Ekuador vs Curacao (Siaran Langsung TVRI)
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