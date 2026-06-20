Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 20.24 WIB

Jadwal Piala Dunia 2026 Malam Ini! Belanda Tantang Swedia di Duel Penentu, Jerman Hadapi Pantai Gading

Tim unggulan Jerman akan menantang Pantai Gading. (Dok. Instagram/@toniruediger) - Image

Tim unggulan Jerman akan menantang Pantai Gading. (Dok. Instagram/@toniruediger)

JawaPos.com - Jadwal Piala Dunia 2026 matchday 2 dari Grup E dan F akan menyajikan duel menarik sekaligus dapat menjadi penentu negara mana yang akan melaju ke babak 32 besar. Dua tim besar, Belanda dan Jerman akan kembali turun gelanggang menghadapi lawan-lawannya.

Belanda yang harus puas meraih satu poin di laga perdana melawan Jepang, akan bertemu wakil Eropa lain, Swedia. Kemenangan harus diraih De Oranje jika ingin menjaga asa lolos ke fase knockout.

Sisi lawan, Swedia tak begitu dalam tekanan berat di laga malam ini karena sudah mengoleksi tiga poin saat mencukur Tunisia 5-1 pada laga pertama Grup F Piala Dunia 2026. Raihan sempurna tersebut membuat peluang Alexander Isak dan rekan untuk lolos dari fase grup terbuka lebar.

Sementara itu di grup yang sama, wakil AFC, Jepang akan bersua utusan Afrika, Tunisia pada Minggu (21/6) siang waktu Indonesia. Diunggulkan untuk menang, Jepang jelas tak boleh terbebani. Jika konsentrasi terganggu, maka kejutan bisa dihadirkan sang lawan sebab pada laga nanti dilatih pelatih baru. 

Kekalahan telak Tunisia atas Swedia di laga pembuka membuat pelatih Sabri Lamouchi dipecat dan digantikan mantan pelatih Arab Saudi, Herve Renard. Harapannya dengan pergantian juru taktik, tim berjuluk Elang Kartago ini mampu meraih hasil positif di dua laga sisa grup yang sangat berat melawan Jepang dan Belanda.

Di grup F, tim unggulan Jerman akan menantang Pantai Gading. Kedua tim yang sama-sama meraih poin penuh di laga pembuka, menargetkan kembali hal serupa untuk memastikan satu tiket menuju 32 besar.

Kemenangan telak 7-1 atas Curacao jelas bukan hal mudah untuk diulangi lagi. Kualitas lawan yang berbeda yang dihuni para pemain yang merumput di Eropa seperti yan Diomande dan Amad Diallo, akan menjadi faktor yang dapat menyulitkan Joshua Kimmich dan rekan.

Jadwal Piala Dunia 2026 (Minggu, 21 Juni 2026)

00:00 WIB: Belanda vs Swedia (Siaran Langsung TVRI)

03:00 WIB: Jerman vs Pantai Gading (Siaran Langsung TVRI)

07:00 WIB: Ekuador vs Curacao (Siaran Langsung TVRI)

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Klasemen Sementara Grup D Piala Dunia 2026: Amerika Serikat di Puncak, Turki Juru Kunci dan Angkat Koper - Image
Piala Dunia 2026

Klasemen Sementara Grup D Piala Dunia 2026: Amerika Serikat di Puncak, Turki Juru Kunci dan Angkat Koper

Sabtu, 20 Juni 2026 | 20.00 WIB

Masa Depan di Persija Jakarta Masih Misteri, Ilham Rio Fahmi Masuk Radar PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Masa Depan di Persija Jakarta Masih Misteri, Ilham Rio Fahmi Masuk Radar PSS Sleman

Sabtu, 20 Juni 2026 | 19.30 WIB

Jerman Harus Redam ”Kereta Ekspres” Pantai Gading, Amad-Pepe-Diomande Kilat dalam Menyerang - Image
Piala Dunia 2026

Jerman Harus Redam ”Kereta Ekspres” Pantai Gading, Amad-Pepe-Diomande Kilat dalam Menyerang

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.35 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore