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Andika Rachmansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 20.00 WIB

Klasemen Sementara Grup D Piala Dunia 2026: Amerika Serikat di Puncak, Turki Juru Kunci dan Angkat Koper

Pemain Amerika Serikat merayakan kemenangan 2-0 atas Australia yang memastikan langkah mereka ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (USMNT) - Image

Pemain Amerika Serikat merayakan kemenangan 2-0 atas Australia yang memastikan langkah mereka ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (USMNT)

JawaPos.com - Empat tim penghuni Grup D telah memainkan pertandingan keduanya di Piala Dunia 2026. Hasil pertandingannya pun otomatis berpengaruh pada tabel klasemen sementara Grup D.

Duel Amerika Serikat kontra Australia menjadi laga pembuka matchday kedua Grup D. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Seattle, Seattle, Amerika Serikat, Sabtu (20/6/2026) dini hari WIB.

Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat tampil menyengat di hadapan publiknya. Tim berjuluk The Stars and Stripes itu menang atas Australia dengan skor meyakinkan 2-0 berkat gol bunuh diri Cameron Burgess ((11’) dan Alex Freeman (43’).

Kemenangan ini sekaligus membuat Amerika Serikat sudah mengoleksi dua kemenangan di dua laga fase grup. Armada Mauricio Pochettino itu pun praktis mengamankan tiket fase gugur alias babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Sementara pada laga lainnya mempertemukan Turki versus Paraguay di San Francisco Bay Area Stadium pada Sabtu (20/6/2026) pukul 11.00 WIB. Di atas kertas, skuad Ay-Yildizlilar -julukan Timnas Turki- lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin.

Namun kenyataannya, Turki justru harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay lewat gol semata wayang Matias Galarza di menit ke-2. Hasil yang cukup mengejutkan tentunya, mengingat skuad Ay-Yildizlilar tampil dominan dalam laga tersebut.

Ditambah, Turki bermain unggul jumlah pemain setelah Miguel Almiron diganjar kartu merah pada menit 45+3. Namun sial, armada Vincenzo Montella justru tidak bisa memaksimalkan keunggulan pemain tersebut dan harus menelan kekalahan.

Pada laga pertama, Turki juga secara mengejutkan takluk dari Australia dengan skor akhir 0-2. Artinya, ini menjadi kekalahan kedua beruntun yang didapat Arda Guler cs.

Karena menelan dua kekalahan, Turki pun saat ini masih nol poin. Skuad Ay-Yildizlilar masih menyisakan satu laga melawan Amerika Serikat pada Jumat (26/6) mendatang. Hanya saja, mereka sudah dipastikan tersingkir karena kalah head to head dari panggung Piala Dunia 2026.

Adapun pemuncak klasemen sementara saat ini adalah Amerika Serikat dengan enam poin. Kemudian di posisi kedua dihuni oleh Australia dan Paraguay di posisi ketiga dengan sama-sama mengoleksi tiga poin.

Editor: Hendra
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