Masa Depan di Persija Jakarta Masih Misteri, Ilham Rio Fahmi Masuk Radar PSS Sleman

JawaPos.com - Masa depan Ilham Rio Fahmi di Persija Jakarta masih menjadi misteri. Di tengah masa depannya yang masih belum jelas, Rio Fahmi kini dikaitkan dengan PSS Sleman.

Sebagaimana diketahui, Rio Fahmi sempat dipinjamkan oleh Persija Jakarta ke Arema FC pada paruh kedua Super League 2025/2026. Performa pemain berusia 24 tahun itu cukup apik dalam setengah musim bersama Singo Edan -julukan Arema FC.

Rio Fahmi langsung menjadi pemain inti Arema FC usai didatangkan dari Persija Jakarta. Pemain kelahiran Banjarnegara itu sukses menyumbang empat assist dari 15 penampilan bersama Singo Edan.

Kini, Rio Fahmi telah kembali klub asalnya, Persija Jakarta. Pemain berlabel Timnas Indonesia diketahui masih terikat kontrak hingga 2028 bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Meski demikian, masa depannya di Persija Jakarta masih menjadi misteri. Apalagi, PSS Sleman dilaporkan tengah membidik Rio Fahmi untuk menjadi bagian dari skuad pada kompetisi Super League 2026/2027.

“Bek kanan milik Persija Jakarta yang musim lalu menjalani masa peminjaman bersama Arema FC itu dikabarkan masuk radar PSS Sleman,” tulis laporan Transfermarkt Indonesia dalam instagramnya @transfermarkt.co.id, Sabtu (20/6/2026).

Tim berjuluk Super Elja itu saat ini sedang membentuk fondasi skuad yang kuat untuk bersaing di Super League 2026/2027. Rio Fahmi disebut menjadi sosok yang tepat untuk mengisi sektor sayap kanan PSS Sleman.

“Dengan PSS yang tengah membangun skuad untuk kembali bersaing, Rio disebut menjadi salah satu opsi untuk memperkuat sektor kanan pertahanan Super Elja,” terang laporan tersebut.

Agaknya, bukan tidak mungkin transfer tersebut akan terwujud. Sebab, Persija Jakarta dan PSS Sleman memiliki kedekatan. Macan Kemayoran kerap meminjamkan pemain-pemainnya seperti Riko Simanjuntak yang sukses membawa Super Elja promosi ke Super League 2026/2027.