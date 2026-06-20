Klasemen Sementara Grup C Piala Dunia 2026: Brasil dan Maroko Bersaing Sengit!

Vinicius Junior diprediksi menjadi pemain kunci saat Timnas Brasil menghadapi Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium. (Instagram @vinijr)
JawaPos.com - Timnas Brasil dan Maroko bersaing ketat di papan klasemen sementara Grup C. Empat tim yang menghuni Grup C telah memainkan pertandingan keduanya di Piala Dunia 2026. Hasilnya pun membuat peta persaingan grup tersebut cukup ketat.
Laga kedua Grup C dimainkan lebih dulu antara Skotlandia kontra Maroko. Duel tersebut berlangsung di Gillette Stadium, Foxborough, Amerika Serikat, Sabtu (20/6/2026) pagi WIB.
Maroko berhasil merebut kemenangan atas Skotlandia dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan tim berjuluk Singa Atlas itu dicetak berkat gol cepat Ismael Saibari pada menit ke-2.
Kemudian pertandingan lainnya mempertemukan Brasil kontra Haiti. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, Sabtu (20/6/2026) pagi WIB.
Brasil merebut poin penuh setelah menumbangkan Haiti dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan tim Samba itu dicetak lewat brace Matheus Cunha (23’, 36’) dan Vinicius Junior (45+3’).
Dengan demikian, Maroko dan Brasil sama-sama memetik tiga poin pada laga kedua Grup C. Menariknya, kedua tim tersebut saat ini mengemas poin sama, yakni empat poin.
Namun Brasil berhak memimpin klasemen sementara Grup C. Sementara Maroko mengekor di posisi kedua, diikuti Skotlandia di urutan ketiga dengan tiga poin, dan Haiti sebagai juru kunci dengan nol poin.
Situasi tersebut membuat persaingan Grup C sangat ketat, di sisa satu pertandingan fase grup. Brasil, Maroko, dan Skotlandia punya kesempatan yang sama untuk mengunci tiket 32 besar Piala Dunia 2026. Semua itu tergantung dari hasil pertandingan terakhir Grup C.
Brasil akan melawan Skotlandia, sementara Maroko akan menghadapi Haiti. Dua pertandingan tersebut akan dimainkan pada Kamis (25/6) mendatang. Yang pasti, pertandingan tersebut sangat krusial bagi ketiga tim teratas karena akan menentukan nasib mereka lolos ke fase gugur.
Sebagaimana diketahui, dua tim teratas akan lolos langsung ke fase gugur. Sementara tim yang finis posisi ketiga memiliki asa lolos via jalur peringkat ketiga terbaik.
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