Meksiko Jadi Tim Pertama ke 32 Besar! Tumbangkan Korea Selatan 1-0, El Tri Puncaki Grup A

Luis Romo menjadi pahlawan kemenangan Meksiko setelah mencetak gol tunggal yang memastikan El Tri mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @miseleccionmx)
JawaPos.com — Meksiko memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Stadion Akron, Jumat (19/6/2026) WIB. Kemenangan ini membuat El Tri mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan menjadi tim pertama yang lolos dari fase grup sekaligus memuncaki klasemen Grup A.
Meksiko langsung mengambil inisiatif permainan sejak peluit awal dibunyikan wasit Gustavo Tejera. Meski menguasai bola lebih banyak, tempo pertandingan pada babak pertama berjalan relatif rendah karena kedua tim tampak berhati-hati.
Korea Selatan justru lebih dulu menciptakan peluang berbahaya pada menit ke-16. Son Heung Min hampir membawa Taeguk Warriors unggul, tetapi bola yang mengarah ke gawang berhasil dibuang Edson Alvarez tepat sebelum melewati garis.
Empat menit kemudian, Meksiko merespons melalui peluang Julian Quinones. Penyerang tersebut menyundul bola hasil umpan rekannya, namun kiper Kim Seung Gyu masih mampu mengamankan bola dengan sigap.
Menjelang turun minum, kedua tim kembali saling menekan. Namun intensitas permainan kembali menurun karena baik Meksiko maupun Korea Selatan berusaha menjaga stamina untuk menghadapi babak kedua.
Kebuntuan akhirnya pecah saat babak kedua baru berjalan lima menit. Kesalahan Kim Seung Gyu dalam mengamankan bola menjadi awal petaka bagi Korea Selatan.
Bola yang gagal diamankan secara sempurna langsung disambar Luis Romo. Gelandang Meksiko itu melepaskan sontekan keras yang tak mampu dihentikan sang kiper sehingga mengubah skor menjadi 1-0 untuk El Tri.
Gol tersebut membuat pertandingan berubah. Korea Selatan yang tertinggal mulai meningkatkan agresivitas serangan demi mencari gol penyeimbang.
Namun lini belakang Meksiko tampil sangat disiplin. Duet bek yang dipimpin Edson Alvarez mampu meredam berbagai upaya yang dibangun Son Heung Min dan kolega.
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Setelah tertinggal, Korea Selatan beberapa kali berhasil memasuki area pertahanan lawan. Salah satu peluang terbaik datang pada menit ke-75 ketika serangan cepat mampu menembus kotak penalti Meksiko.
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