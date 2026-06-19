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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.02 WIB

Dugaan Match Fixing Berujung Larangan Visa! Elye Wahi Absen Bela Pantai Gading Lawan Jerman di Piala Dunia 2026

Penyerang Pantai Gading, Elye Wahi. (Istimewa) - Image

Penyerang Pantai Gading, Elye Wahi. (Istimewa)

JawaPos.com - Pantai Gading mendapat kabar kurang menyenangkan menjelang pertandingan melawan Jerman.

Penyerang andalan mereka, Elye Wahi, dipastikan tidak dapat bergabung dengan skuad setelah otoritas Kanada menolak permohonan visa masuk sang pemain.

Menurut laporan yang beredar, keputusan tersebut berkaitan dengan penyelidikan yang masih berlangsung terhadap dugaan keterlibatan Wahi dalam kasus pengaturan pertandingan saat membela klub Prancis, OGC Nice.

Meski hingga kini belum ada keputusan hukum maupun bukti yang mengarah pada vonis bersalah, status investigasi yang belum ditutup membuat proses imigrasi pemain berusia 23 tahun itu mengalami kendala.

Kasus yang menyeret nama Wahi bermula dari pertandingan Nice melawan FC Metz pada Mei 2026. Ia dituduh sengaja menerima kartu kuning dalam laga tersebut untuk memperoleh keuntungan melalui aktivitas taruhan olahraga.

Dugaan tersebut kemudian memicu penyelidikan yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

Namun sejauh ini, proses investigasi disebut belum menghasilkan bukti yang cukup kuat untuk menguatkan tuduhan tersebut.

Situasi itu membuat kasus berjalan tanpa perkembangan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, aturan imigrasi Kanada dikenal cukup ketat terhadap individu yang sedang terlibat dalam proses penyelidikan atau kasus hukum tertentu.

Otoritas setempat memiliki kewenangan untuk menolak izin masuk apabila dinilai terdapat risiko yang berkaitan dengan integritas atau kepentingan hukum yang sedang berjalan.

Editor: Banu Adikara
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