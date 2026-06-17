Tiga Alasan Jerman Jadi Favorit Juara Piala Dunia 2026 Setelah Hancurkan Curacao 7-1

Timnas Jerman mengalahkan Curacao 7-1 menjadi salah satu kandidat kuat juara di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Timnas Jerman mengirimkan pesan kepada para rivalnya di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Julian Nagelsmann tampil luar biasa saat menghancurkan debutan Curacao dengan skor telak 7-1 di Houston, Minggu malam.
Felix Nmecha membuka pesta gol Die Mannschaft hanya enam menit setelah laga dimulai. Meski Curacao sempat menyamakan kedudukan di babak pertama, timnas Jerman tak kehilangan kendali. Nico Schlotterbeck mengembalikan keunggulan sebelum lima gol tambahan memastikan kemenangan terbesar sejauh ini di turnamen.
Penampilan dominan tersebut membuat banyak pihak mulai memasukkan Jerman ke dalam daftar unggulan utama untuk mengangkat trofi.
Melansir Sports Mole, berikut tiga alasan mengapa Die Mannschaft layak disebut sebagai salah satu favorit juara Piala Dunia 2026.
Salah satu hal yang paling menonjol dari kemenangan atas Curacao adalah mentalitas para pemain Jerman yang terus menyerang hingga peluit akhir berbunyi.
Setelah unggul jauh, mereka tidak mengendurkan intensitas permainan. Kai Havertz bahkan masih mencetak gol ketujuh pada menit ke-88 melalui sebuah penyelesaian indah.
Banyak tim biasanya mulai menghemat tenaga ketika sudah unggul besar atas lawan yang secara kualitas berada jauh di bawah mereka. Namun, pasukan Nagelsmann justru tetap bermain serius dan mempertahankan tempo permainan.
Mentalitas seperti ini bisa menjadi modal berharga ketika mereka memasuki fase gugur dan menghadapi tim-tim besar seperti Spanyol, Prancis, atau Inggris.
Tidak seperti beberapa tim yang terlalu bergantung pada satu bintang, Jerman menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak sumber gol.
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