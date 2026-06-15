Cara Unik Timnas Jepang Kelola Waktu Pertandingan, Strategi di Bangku Cadangan Berbuah Gol ke Gawang Belanda

JawaPos.com - Timnas Jepang kembali mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Bukan hanya karena hasil pertandingan di piala dunia, tetapi juga berkat pendekatan unik yang dilakukan tim pelatih dari bangku cadangan.

Dalam laga melawan timnas Belanda, kamera siaran televisi sempat menangkap momen menarik ketika staf kepelatihan Jepang mengangkat sebuah papan yang menunjukkan secara detail berapa banyak waktu yang tersisa dalam pertandingan. Informasi tersebut ditampilkan kepada para pemain yang sedang berada di lapangan sebagai pengingat situasi pertandingan secara real time.

Metode sederhana tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak penggemar sepak bola menilai langkah itu sebagai bentuk perhatian terhadap detail yang selama ini identik dengan budaya kerja Jepang.

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Biasanya pemain hanya mengandalkan papan tambahan waktu yang ditunjukkan ofisial keempat atau melihat jam stadion. Namun Jepang mengambil langkah lebih spesifik dengan memberikan informasi langsung mengenai sisa waktu yang tersedia agar para pemain bisa mengatur tempo permainan dan mengambil keputusan dengan lebih efektif.

Strategi itu tampaknya memberikan dampak positif. Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Jepang terus menekan pertahanan Belanda dan tidak kehilangan fokus.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Samurai Biru berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-89. Gol tersebut membuat Jepang terhindar dari kekalahan sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga konsentrasi hingga peluit panjang berbunyi.

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Banyak pendukung menilai bahwa informasi mengenai sisa waktu pertandingan membantu para pemain memahami situasi secara lebih jelas. Terutama ketika tekanan pertandingan sedang berada di titik tertinggi.

Meski belum diketahui apakah metode tersebut sudah lama diterapkan atau hanya digunakan pada pertandingan tertentu, banyak pengamat menganggap langkah itu sebagai contoh bagaimana detail kecil dapat memberikan pengaruh besar di level sepak bola internasional. Jepang memang dikenal sebagai salah satu negara yang terus mengembangkan pendekatan modern dalam olahraga.