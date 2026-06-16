Gagal Menjaga Keunggulan Lawan Jepang di Piala Dunia 2026, Virgil van Dijk Dihujani Kritik Media Belanda!

Kapten Belanda, Virgil Van Dijk. (Istimewa)
JawaPos.com - Virgil van Dijk harus menerima sorotan tajam dari media Belanda setelah tim Oranje gagal mengamankan kemenangan dan hanya bermain imbang 2-2 melawan Jepang pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 di Dallas.
Kapten Liverpool tersebut sempat membawa Belanda unggul pada awal babak kedua lewat sundulan memanfaatkan umpan silang akurat Ryan Gravenberch pada menit ke-51. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Keito Nakamura membalas untuk Jepang beberapa menit kemudian.
Belanda kembali memimpin melalui gol Crysencio Summerville, yang lagi-lagi lahir berkat kontribusi Gravenberch. Akan tetapi, Jepang mampu mencuri satu poin setelah Koki Ogawa dan Daichi Kamada terlibat dalam proses gol penyeimbang yang memastikan pertandingan berakhir 2-2.
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Melansir Liverpool Echo, meski mencetak gol, penampilan Van Dijk secara keseluruhan dinilai jauh dari memuaskan. Salah satu media Belanda menyoroti kesalahan-kesalahan bek berusia 34 tahun itu sepanjang pertandingan.
"Pada babak pertama, dia ceroboh dalam umpannya dan agak kikuk dalam bertahan, ketika Ayase Ueda sempat luput dari perhatiannya," tulis laporan tersebut.
Sementara itu, Cody Gakpo juga tidak luput dari kritik. Penyerang Liverpool tersebut hanya mendapat nilai 5,5 dari 10.
"Pencetak gol terbanyak Belanda di turnamen besar baru-baru ini bermain buruk di babak kedua dan cukup baik di babak pertama. Gakpo awalnya hampir tidak terlibat. Setelah jeda, ia memang melakukan beberapa aksi bagus, tetapi penyerang tersebut belum bisa melupakan tahun yang sulit di Liverpool saat Piala Dunia."
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Kritik terhadap Van Dijk juga datang dari media ternama Belanda, De Telegraaf. Mereka menilai lini belakang Belanda terlalu pasif ketika Jepang mencetak gol pertama.
"Kegembiraan atas gol ke-13 Van Dijk untuk Oranje hanya berlangsung singkat, karena pertahanan yang terlalu pasif dan Micky van de Ven 'lupa' untuk maju dan menerapkan jebakan offside membuat Nakamura mencetak gol tujuh menit setelah gol pembuka."
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