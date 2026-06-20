Profil Folarin Balogun! Man of the Match Amerika Serikat vs Australia di Piala Dunia 2026

Folarin Balogun tampil impresif saat Amerika Serikat mengalahkan Australia 2-0 dan mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (USMNT)
JawaPos.com — Folarin Balogun menjadi Man of the Match saat Amerika Serikat menundukkan Australia 2-0 pada matchday kedua Grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Washington, Sabtu (20/6/2026) WIB.
Penyerang AS Monaco itu tampil dominan sepanjang laga dan berperan besar dalam memastikan The Yanks lolos ke babak 32 besar dengan dua kemenangan beruntun.
Amerika Serikat meraih kemenangan melalui gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan gol Alex Freeman pada menit ke-43.
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Meski tidak mencetak gol, kontribusi Balogun menjadi salah satu faktor utama yang membuat pertahanan Australia terus berada dalam tekanan.
Mengapa Folarin Balogun Jadi Man of the Match?
Folarin Balogun tampil sebagai ujung tombak utama Amerika Serikat dan terus merepotkan lini belakang Australia sejak menit awal pertandingan.
Pergerakannya yang agresif membuat Cameron Burgess melakukan kesalahan antisipasi saat mencoba memotong umpan silang mendatar yang dilepaskannya.
Gol bunuh diri tersebut menjadi pembuka kemenangan Amerika Serikat sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Balogun juga aktif membuka ruang bagi rekan-rekannya sehingga Australia kesulitan mengembangkan permainan.
FIFA menilai penampilan pemain berusia 24 tahun itu layak mendapatkan penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan.
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