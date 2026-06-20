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Antara
Sabtu, 20 Juni 2026 | 12.09 WIB

Kalahkan Australia 2-0, Timnas Amerika Serikat Pastikan Satu Tempat di Babak 32 Besar

Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino. (USMNT) - Image

Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino. (USMNT)

JawaPos.com - Timnas Amerika Serikat (AS) memastikan satu tempat di babak 32 besar setelah mengalahkan Australia 2-0. Pertandingan Grup D Piala Dunia 2026 itu berlangsung di Stadion Lumen, Seattle, Jumat (19/6) waktu setempat.

Pada pertandingan lawan Australia ini, kemenangan Amerika Serikat atas Australia hadir berkat gol Cameron Burgess (GBD) dan Alex Freeman, demikian catatan FIFA dilansir dari Antara. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama klasemen sementara Grup D Piala Dunia 2026 dengan enam poin dari dua pertandingan.

Di sisi lain, Australia masih menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup D Piala Dunia 2026 dengan tiga poin dari dua laga, masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya.

AS mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat memberikan ancaman melalui tendangan Sergino Dest yang masih dapat dibendung lini pertahan Australia. AS dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-11 setelah bek Australia Cameron Burgess melakukan gol bunuh diri sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Australia berbalik memberikan ancaman melalui tendangan yang dilepaskan Nishan Velupillay. Akan tetapi bola masih melebar dari gawang AS.

Menjelang berakhirnya babak pertama, AS berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 berkat sundulan yang dilepaskan Alex Freeman pada menit 45.

Memasuki babak kedua, AS kembali memperagakan permainan menyerang dan sempat memiliki peluang melalui tendangan Folarin Balogun yang dapat dihalau lini pertahan Australia.

Australia memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan melalui upaya yang dilakukan Cristian Volpato. Namun tembakannya masih melambung di atas mistar gawang AS.

Pada waktu yang tersisa, Australia berupaya untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan, akan tetapi hingga laga usai, skor 2-0 untuk kemenangan AS tetap bertahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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