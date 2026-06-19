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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.40 WIB

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Australia di Piala Dunia 2026: Folarin Balogun Siap Bombardir Gawang Socceroos

Folarin Balogun menjadi andalan Amerika Serikat saat menghadapi Australia pada laga krusial Grup D Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Concacaf) - Image

Folarin Balogun menjadi andalan Amerika Serikat saat menghadapi Australia pada laga krusial Grup D Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Concacaf)

JawaPos.com — Amerika Serikat akan menghadapi Australia pada matchday kedua Grup D Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium, Sabtu (20/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka ini berpotensi menjadi penentu langkah menuju babak 16 besar, dengan Folarin Balogun dan Christian Pulisic menjadi tumpuan tuan rumah untuk mengamankan tiga poin penting.

Mengapa Laga Amerika Serikat vs Australia Sangat Krusial?

Amerika Serikat dan Australia datang ke pertandingan ini dengan modal yang sama-sama impresif.

Kemenangan akan membuat salah satu tim berada di posisi sangat menguntungkan untuk mengunci tiket ke fase gugur sebelum memainkan laga terakhir grup.

Tim asuhan Mauricio Pochettino menunjukkan kualitas menyerang yang luar biasa saat membantai Paraguay 4-1 pada pertandingan pertama.

Empat gol tersebut menjadi bukti efektivitas lini depan Amerika Serikat yang diperkuat Christian Pulisic, Folarin Balogun, dan Timothy Weah.

Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat juga mendapat keuntungan besar dari dukungan publik sendiri.

Atmosfer Seattle Stadium diprediksi dipenuhi puluhan ribu pendukung yang siap memberikan tekanan tambahan kepada Australia.

Di sisi lain, Australia tidak datang hanya untuk bertahan. Socceroos menunjukkan kualitas organisasi permainan yang sangat baik ketika mengalahkan Turki dengan skor 2-0 pada laga pembuka Grup D.

Editor: Banu Adikara
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