Hasil Amerika Serikat vs Australia di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Lolos ke 32 Besar Usai Menang 2-0

JawaPos.com — Amerika Serikat memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua Grup D di Stadion Lumen Field, Seattle, Sabtu (20/6/2026) dini hari WIB.

Kemenangan ini membuat The Stars and Stripes mengoleksi enam poin dan menjadi tim pertama dari grup tersebut yang mengamankan tempat di fase gugur.

Gol Cepat Bikin Amerika Serikat Percaya Diri Amerika Serikat langsung menunjukkan ambisi besar sejak peluit awal dibunyikan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim tuan rumah tampil agresif dan terus menekan pertahanan Australia.

Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-11. Upaya serangan Amerika Serikat berujung gol bunuh diri bek Australia, Cameron Burgess, yang salah mengantisipasi bola sehingga membuat timnya tertinggal 0-1.

Keunggulan cepat itu membuat permainan Amerika Serikat semakin berkembang. Mereka mampu mengontrol tempo pertandingan dan memaksa Australia lebih banyak bertahan di area sendiri.

Alex Freeman Gandakan Keunggulan Sebelum Jeda Setelah unggul satu gol, Amerika Serikat tidak mengendurkan serangan. Kombinasi permainan cepat dari lini tengah dan sektor sayap terus merepotkan pertahanan Socceroos.

Hasilnya datang menjelang turun minum. Pada menit ke-43, Alex Freeman berhasil mencetak gol kedua Amerika Serikat setelah memanfaatkan peluang di kotak penalti lawan.

Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi Australia yang sedang berusaha menemukan ritme permainan. Skor 2-0 bertahan hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama.