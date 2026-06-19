Prediksi Skor Brasil vs Haiti di Piala Dunia 2026: Magis Vinicius Junior Siap Bawa Selecao Pesta Gol

Vinicius Junior diprediksi menjadi pemain kunci saat Timnas Brasil menghadapi Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium. (Instagram @vinijr)
JawaPos.com — Timnas Brasil menghadapi Timnas Haiti pada matchday kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium, Sabtu (20/6/2026). Laga ini menjadi momen krusial bagi Selecao untuk meraih kemenangan pertama sekaligus memperbaiki posisi klasemen setelah hanya bermain imbang pada pertandingan pembuka.
Brasil datang dengan tekanan besar usai ditahan Maroko 1-1 pada laga pertama Grup C. Hasil tersebut membuat tim asuhan Carlo Ancelotti wajib meraih tiga poin demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.
Brasil tidak hanya membutuhkan kemenangan, tetapi juga berpotensi mengejar selisih gol yang bisa menjadi penentu klasemen akhir Grup C. Dengan kualitas skuad yang dimiliki, Selecao diprediksi tampil menyerang sejak menit pertama.
Hasil imbang melawan Maroko membuat posisi Brasil belum aman. Padahal sebelumnya mereka menunjukkan ketajaman luar biasa saat membantai Panama dengan skor 6-2 dalam laga uji coba internasional.
Ancelotti diperkirakan tidak akan mengubah filosofi permainan menyerang yang menjadi ciri khas timnya. Menghadapi Haiti yang secara kualitas berada di bawah Brasil, kemenangan meyakinkan menjadi target realistis.
Produktivitas lini depan juga menjadi perhatian utama.
Dalam lima pertandingan terakhir, Brasil mampu mencetak 13 gol atau rata-rata 2,6 gol per laga, menunjukkan efektivitas yang tetap terjaga meski sempat tersendat saat menghadapi Maroko.
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Kekuatan terbesar Brasil terletak pada sektor serangan yang dihuni pemain-pemain kelas dunia. Vinicius Junior diprediksi kembali menjadi pusat permainan sekaligus pembeda dalam pertandingan ini.
Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan kreativitas Vinicius membuat pertahanan Haiti diperkirakan bekerja ekstra keras sepanjang laga. Dukungan dari Raphinha di sisi sayap semakin menambah variasi serangan Selecao.
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