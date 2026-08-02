30 Peringkat Pemain Sepak Bola Terbaik Brasil Sepanjang Masa, Nomor 11 Tukang 'Mabok'

JawaPos.com - Brasil sangat tergila-gila pada sepak bola dan merupakan negara yang kaya raya jika bicara tentang olahraga itu. Permainan indah ini dimainkan dari pantai hingga favela, oleh muda dan tua, benar-benar tidak ada tempat yang seperti itu. Negara ini dilanda kemiskinan, sehingga anak-anak sering bermain dengan peralatan yang lebih buruk daripada peralatan dasar di lapangan yang sempit dan terbatas. Namun, seperti halnya dalam tinju dan olahraga bela diri lainnya, situasi sulit seringkali menciptakan bintang-bintang terhebat.

Akibat kondisi tersebut, banyak pemain yang berasal dari Brasil diberkahi dengan kecepatan kaki yang menakutkan dan kontrol bola yang sangat baik, sehingga Anda akan mengira bola itu menempel di sepatu mereka. Pemain lintas generasi memiliki tingkat penguasaan bola yang luar biasa jika dibandingkan dengan apa yang kita anggap sebagai pemain Eropa yang 'terampil'.

Sejujurnya, tidak heran Selecao telah memenangkan lebih banyak Piala Dunia daripada negara lain mana pun. Tapi, siapa pemain terhebat mereka sepanjang masa? Dari Pele hingga Ronaldo Nazario, mereka memiliki banyak legenda yang tak diragukan lagi. Ini adalah salah satu pertanyaan tersulit, tetapi telah dijawab di bawah ini.

Faktor Peringkat Seperti biasa dalam sepak bola, ini adalah permainan opini. Semua penggemar sepak bola akan memiliki pemikiran dan perasaan mereka sendiri tentang setiap topik, dan karena itu, beberapa langkah harus diterapkan untuk peringkat kami. Untuk menghasilkan daftar di bawah ini, kami telah menggunakan faktor-faktor berikut untuk menentukan urutan:

- Umur Karier

- Kesuksesan Internasional

- Kesuksesan Klub

- Kemampuan Teknis

- Gol

- Assist

30. Domingos da Guia

Penampilan Timnas Brasil: 30

Sebelum diakui sebagai pemain ulung, Domingos da Guia dikenal sebagai bek paling berbakat secara teknis sepanjang masa. Ia bermain untuk beberapa klub, tetapi terutama dengan Flamengo dan Corinthians, dan dengan Boca Juniors di Argentina. Ia memiliki 30 penampilan untuk tim nasional Brasil. Ia adalah bintang di final Piala Dunia 1938 di Prancis, di mana ia termasuk dalam tim terbaik turnamen tersebut.