Publik Brasil Nilai Pemain Lebih Bersalah Dibanding Carlo Ancelotti atas Kegagalan Piala Dunia 2026

Vinicius Junior (Bein Sports)
JawaPos.com – Brasil masih dirundung kekecewaan setelah tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Namun, hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak menempatkan Carlo Ancelotti sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.
Sebaliknya, para pemain dinilai menjadi penyebab utama tersingkirnya tim berjuluk Canarinha itu.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Berdasarkan survei Datafolha, sebanyak 47 persen responden menyalahkan para pemain atas kegagalan Brasil di Piala Dunia 2026.
Sementara itu, staf pelatih yang dipimpin Carlo Ancelotti berada di posisi kedua dengan 22 persen. Adapun 18 persen responden menilai kepemimpinan Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) turut bertanggung jawab atas hasil mengecewakan tersebut.
Survei yang sama juga memperlihatkan tingginya tingkat kekecewaan masyarakat terhadap performa tim nasional Brasil.
Sebanyak 36 persen responden menilai penampilan
Brasil jauh di bawah ekspektasi, sedangkan 24 persen menyebut performanya sedikit di bawah harapan.
Hanya sebagian kecil responden yang menganggap penampilan Brasil mampu melampaui ekspektasi selama turnamen berlangsung.
Meskipun tingkat kepuasan terhadap Carlo Ancelotti menurun setelah Piala Dunia, mayoritas publik masih mendukung keberlanjutan masa jabatannya.
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa