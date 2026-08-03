Publik Brasil Nilai Pemain Lebih Bersalah Dibanding Carlo Ancelotti atas Kegagalan Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Brasil masih dirundung kekecewaan setelah tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Namun, hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak menempatkan Carlo Ancelotti sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Sebaliknya, para pemain dinilai menjadi penyebab utama tersingkirnya tim berjuluk Canarinha itu.

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Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Berdasarkan survei Datafolha, sebanyak 47 persen responden menyalahkan para pemain atas kegagalan Brasil di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, staf pelatih yang dipimpin Carlo Ancelotti berada di posisi kedua dengan 22 persen. Adapun 18 persen responden menilai kepemimpinan Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) turut bertanggung jawab atas hasil mengecewakan tersebut.

Survei yang sama juga memperlihatkan tingginya tingkat kekecewaan masyarakat terhadap performa tim nasional Brasil.

Sebanyak 36 persen responden menilai penampilan

Brasil jauh di bawah ekspektasi, sedangkan 24 persen menyebut performanya sedikit di bawah harapan.

Hanya sebagian kecil responden yang menganggap penampilan Brasil mampu melampaui ekspektasi selama turnamen berlangsung.