Menolak Tua! Beto Goncalves Resmi Gabung Persekabpas Pasuruan, Sinyal Kuat Menuju Liga 2?

JawaPos.com — Persekabpas Pasuruan membuat gebrakan besar menjelang Liga Nusantara 2026/2027 dengan merekrut penyerang naturalisasi Indonesia, Beto Goncalves.

Di usia 45 tahun, striker senior yang telah mencetak 167 gol sepanjang karier profesionalnya itu resmi menjadi bagian dari skuad Laskar Sakera untuk mengarungi kompetisi kasta ketiga sepak bola Indonesia.

Kabar bergabungnya Beto Goncalves mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh Transfermarkt pada Kamis (18/6/2026).

Kehadiran dua nama berpengalaman sekaligus, yakni Beto Goncalves dan Otavio Dutra, langsung meningkatkan ekspektasi suporter terhadap peluang Persekabpas Pasuruan pada musim depan.

Banyak yang menilai langkah ini menunjukkan keseriusan manajemen untuk bersaing memperebutkan tiket promosi.

Siapa Beto Goncalves yang Direkrut Persekabpas Pasuruan? Beto Goncalves memiliki nama lengkap Alberto Gonçalves Da Costa. Ia lahir di Belém, Brasil, pada 31 Desember 1980 dan kini berusia 45 tahun.

Meski lahir di Brasil, Beto telah berstatus warga negara Indonesia dan menjadi salah satu pemain naturalisasi paling sukses yang pernah bermain di kompetisi nasional.

Dengan tinggi badan 1,75 meter, ia berposisi sebagai penyerang tengah, meski juga bisa dimainkan sebagai second striker maupun winger kanan.

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