Dulu Menonton Ayah, Sebastian Berhalter Kini Ditonton Ayah di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Gelandang timnas Amerika Serikat (AS) Sebastian Berhalter memang baru debut di Piala Dunia 2026. Akan tetapi, pemain berusia 25 tahun asal Vancouver Whitecaps itu telah merasakan atmosfer Piala Dunia bersama USMNT –sebutan timnas AS– empat tahun lalu di Qatar.

Kala itu, Sebastian menjadi fans USMNT sekaligus mendukung ayahnya, Gregg Berhalter, yang tak lain adalah pelatih The Yanks –sebutan lain timnas AS. ’’Empat tahun lalu, aku berada di tribun menunggu ayahku. Saat ini, ayah yang menungguku datang ke tribun,’’ kata Sebastian dilansir dari MLS Soccer.