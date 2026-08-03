AS Mulai Kehabisan Cara Hadapi Iran, Pentagon Minta Ide Baru usai Serangan Dinilai Tak Efektif

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (CNN)
JawaPos.com - Militer Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan tanda-tanda kebuntuan dalam menghadapi Iran. Setelah berminggu-minggu melancarkan operasi militer tanpa menghasilkan terobosan berarti, Pentagon kini meminta para analis intelijen mencari cara-cara baru yang lebih kreatif dan tidak konvensional untuk menekan Teheran.
Perkembangan ini muncul di tengah perubahan sikap Presiden AS Donald Trump yang beralih dari ancaman serangan besar-besaran menjadi kembali membuka jalur diplomasi dengan Iran. Pergeseran tersebut memperkuat indikasi bahwa tekanan militer saja belum mampu memaksa Teheran memenuhi tuntutan Washington.
Laporan CNN mengungkap, seorang pejabat senior Komando Pusat AS (CENTCOM) pekan lalu mengirimkan surat elektronik kepada para analis militer yang berisi permintaan untuk mencari cara-cara baru yang kreatif dan tidak konvensional untuk menekan dan menghukum Iran.
Permintaan yang tidak biasa itu disebut sebagai bagian dari upaya Pentagon mengevaluasi strategi setelah operasi militer selama beberapa bulan terakhir gagal menghasilkan perubahan signifikan dalam posisi Iran.
Dua sumber yang mengetahui isi pesan tersebut mengatakan kepada CNN bahwa langkah itu merupakan sesi curah pendapat (brainstorming) berskala besar guna menilai apakah strategi yang diterapkan saat ini masih mampu mencapai tujuan pemerintahan Trump.
Juru bicara CENTCOM, Kapten Timothy Hawkins, membenarkan pendekatan tersebut. Dia menegaskan bahwa komandonya memang memiliki tradisi mendorong inovasi dalam perencanaan operasi militer.
Baca Juga:Iran Bantah Klaim Trump Soal Negosiasi Dimulai Senin, Tegaskan Tak Ada Pembicaraan dengan AS
"CENTCOM memiliki sejarah panjang dalam berpikir dan bekerja dengan cara-cara inovatif," kata Hawkins.
Dia menambahkan bahwa pimpinan komando secara rutin meminta masukan dari personel di berbagai tingkatan untuk meningkatkan efektivitas operasi.
Evaluasi Pentagon juga dipicu semakin banyaknya penilaian intelijen yang meragukan efektivitas kampanye militer terhadap Iran. Menurut CNN, para perencana militer telah membahas sejumlah opsi, mulai dari melanjutkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang masih tersisa hingga memperluas pemboman terhadap infrastruktur rudal negara tersebut.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut