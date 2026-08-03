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Rian Alfianto
Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.55 WIB

AS Mulai Kehabisan Cara Hadapi Iran, Pentagon Minta Ide Baru usai Serangan Dinilai Tak Efektif

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (CNN) - Image

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (CNN)

JawaPos.com - Militer Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan tanda-tanda kebuntuan dalam menghadapi Iran. Setelah berminggu-minggu melancarkan operasi militer tanpa menghasilkan terobosan berarti, Pentagon kini meminta para analis intelijen mencari cara-cara baru yang lebih kreatif dan tidak konvensional untuk menekan Teheran.

Perkembangan ini muncul di tengah perubahan sikap Presiden AS Donald Trump yang beralih dari ancaman serangan besar-besaran menjadi kembali membuka jalur diplomasi dengan Iran. Pergeseran tersebut memperkuat indikasi bahwa tekanan militer saja belum mampu memaksa Teheran memenuhi tuntutan Washington.

Laporan CNN mengungkap, seorang pejabat senior Komando Pusat AS (CENTCOM) pekan lalu mengirimkan surat elektronik kepada para analis militer yang berisi permintaan untuk mencari cara-cara baru yang kreatif dan tidak konvensional untuk menekan dan menghukum Iran.

Permintaan yang tidak biasa itu disebut sebagai bagian dari upaya Pentagon mengevaluasi strategi setelah operasi militer selama beberapa bulan terakhir gagal menghasilkan perubahan signifikan dalam posisi Iran.

Dua sumber yang mengetahui isi pesan tersebut mengatakan kepada CNN bahwa langkah itu merupakan sesi curah pendapat (brainstorming) berskala besar guna menilai apakah strategi yang diterapkan saat ini masih mampu mencapai tujuan pemerintahan Trump.

Juru bicara CENTCOM, Kapten Timothy Hawkins, membenarkan pendekatan tersebut. Dia menegaskan bahwa komandonya memang memiliki tradisi mendorong inovasi dalam perencanaan operasi militer.

"CENTCOM memiliki sejarah panjang dalam berpikir dan bekerja dengan cara-cara inovatif," kata Hawkins.

Dia menambahkan bahwa pimpinan komando secara rutin meminta masukan dari personel di berbagai tingkatan untuk meningkatkan efektivitas operasi.

Serangan Udara Dinilai Punya Keterbatasan

Evaluasi Pentagon juga dipicu semakin banyaknya penilaian intelijen yang meragukan efektivitas kampanye militer terhadap Iran. Menurut CNN, para perencana militer telah membahas sejumlah opsi, mulai dari melanjutkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang masih tersisa hingga memperluas pemboman terhadap infrastruktur rudal negara tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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