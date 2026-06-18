Cetak Gol Debut di Piala Dunia, Joao Neves Tetap Kecewa Timnas Portugal Imbang Lawan RD Kongo

JawaPos.com - Meski mencetak gol, Joao Neves kecewa dengan hasil imbang yang diraih tim nasional Portugal melawan RD Kongo. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di NRG Stadium, Kamis (18/6).

Joao Neves mengaku senang dengan gol debutnya di Piala Dunia. Namun, dia kecewa dengan hasil imbang yang diraih karena timnas Portugal sudah bermain dengan baik.

"Saya sangat senang, ini Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya di kompetisi ini, tetapi bagi saya, yang terpenting adalah performa tim dan cara kami bermain. Saya sedikit kecewa dengan hasilnya, tetapi saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang baik," kata Joao Neves yang dikutip dari FPF, Kamis (18/6).

Gelandang PSG tersebut ingin timnas Portugal meningkatkan permainan di laga selanjutnya. Joao Neves menilai intensitas dan ritme timnya harus dipertahankan.

"Ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, seperti biasa. Kami memulai dengan baik, dengan intensitas dan ritme," sambung Neves.

Di laga selanjutnya, kemenangan menjadi hal yang harus diraih oleh timnas Portugal. Neves mengatakan bahwa mereka bakal melakukan evaluasi saat imbang melawan RD Kongo.

"Pada akhirnya, yang kami butuhkan ke depannya adalah kemenangan. Kami akan meningkatkan diri, kami akan menonton pertandingan dan menganalisisnya lebih detail," ujar pemain 21 tahun tersebut.

Di akhir pernyataannya, Neves menegaskan dirinya senang bisa mencetak gol tapi kecewa dengan hasil pertandingan. Kini, timnas Portugal harus melupakan laga melawan RD Kongo dan bangkit di laga selanjutnya.

"Saya sangat senang dengan gol pertama saya, sedikit kecewa dengan hasilnya. Yang terpenting adalah tetap tegak dan terus maju," pungkas Neves.